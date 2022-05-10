Прогноз Ребека Машарова — Ивонн Кавалле-Реймерс (10.05.2022), ставки и коэффициенты

Ребека Машарова — Ивонн Кавалле-Реймерс. Прогноз, ставки на матч. ITF (10.05.22)

10-го мая в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ребека Машарова , а противостоять в этом поединке будет Ивонн Кавалле-Реймерс.



Так как Ребека Машарова в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Ивонн Кавалле-Реймерс, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 10-го мая. Но, доказать обратное Ребека Машарова все же сможет в 14:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Ребека Машарова — Ивонн Кавалле-Реймерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

10-го мая пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Ребека Машарова — Ивонн Кавалле-Реймерс. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 14:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Ивонн Кавалле-Реймерс, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Ивонн Кавалле-Реймерс выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Ребека Машарова

Этот турнир Ребека Машарова проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Ребека Машарова может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Ребека Машарова однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Ребека Машарова имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Ребека Машарова левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Ребека Машарова хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Ивонн Кавалле-Реймерс

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Ивонн Кавалле-Реймерс на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Ивонн Кавалле-Реймерс демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Ивонн Кавалле-Реймерс имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Ивонн Кавалле-Реймерс намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Ивонн Кавалле-Реймерс не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Ивонн Кавалле-Реймерс будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Ивонн Кавалле-Реймерс и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Ивонн Кавалле-Реймерс умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Ребека Машарова и Ивонн Кавалле-Реймерс. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Ребека Машарова — Ивонн Кавалле-Реймерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.05.22)

Ребека Машарова

Несмотря на внушительный возраст, Ребека Машарова демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Ребека Машарова гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Ребека Машарова обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Ребека Машарова снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Ребека Машарова может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Ивонн Кавалле-Реймерс

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Ивонн Кавалле-Реймерс все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Ивонн Кавалле-Реймерс сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Ивонн Кавалле-Реймерс все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Ивонн Кавалле-Реймерс предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Ребека Машарова — Ивонн Кавалле-Реймерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Ребека Машарова и Ивонн Кавалле-Реймерс. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Ребека Машарова — Ивонн Кавалле-Реймерс: ставим на двойные ошибки

Ребека Машарова и Ивонн Кавалле-Реймерс которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ребека Машарова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ивонн Кавалле-Реймерс хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ребека Машарова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ивонн Кавалле-Реймерс умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ребека Машарова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ивонн Кавалле-Реймерс вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ребека Машарова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ребека Машарова — Ивонн Кавалле-Реймерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Ребека Машарова и Ивонн Кавалле-Реймерс. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Ребека Машарова и для Ивонн Кавалле-Реймерс, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-542147-stavki-na-match-mikael-vrbenski-dzheremi-yan-prognoz-na-tennis-ot-10-05-22/