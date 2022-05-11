Ана Филипа Сантос — Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Ана Филипа Сантос — Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес (11.05.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ана Филипа Сантос — Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес 11-го мая

11-го мая в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ана Филипа Сантос , а противостоять в этом поединке будет Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 11-го мая, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Ана Филипа Сантос — Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 19:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Ана Филипа Сантос, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ана Филипа Сантос — Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 11-го мая откроет его противостояние Ана Филипа Сантос — Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 19:00 по МСК, то есть до начала игры. Ана Филипа Сантос и Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес может гордиться семью победами, а вот Ана Филипа Сантос имеет только пять выигранных встреч.

Ана Филипа Сантос

Ана Филипа Сантос отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Ана Филипа Сантос проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Ана Филипа Сантос проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Ана Филипа Сантос играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Ана Филипа Сантос больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес

Нынешняя форма, которую демонстрирует Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Ана Филипа Сантос и Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Ана Филипа Сантос и Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Ана Филипа Сантос — Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес 11-го мая

Ана Филипа Сантос

К данному турниру Ана Филипа Сантос подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Ана Филипа Сантос находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Ана Филипа Сантос не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Ана Филипа Сантос старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Ана Филипа Сантос демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес

В этом сезоне Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Ана Филипа Сантос — Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Ана Филипа Сантос и Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Ана Филипа Сантос — Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Ана Филипа Сантос и Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Ана Филипа Сантос сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Ана Филипа Сантос – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Ана Филипа Сантос и Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ана Филипа Сантос — Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ана Филипа Сантос и Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ана Филипа Сантос и Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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