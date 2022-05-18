Прогноз Роджерс/Роска — Уэбстер/Уэбстер (18-го мая), ставки и коэффициенты

Роджерс/Роска — Уэбстер/Уэбстер. Прогноз, ставки на матч (18.05.22)

18-го мая в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Роджерс/Роска , а противостоять в этом поединке будет Уэбстер/Уэбстер.



Так как Роджерс/Роска в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Уэбстер/Уэбстер, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 18-го мая. Но, доказать обратное Роджерс/Роска все же сможет в 20:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Роджерс/Роска — Уэбстер/Уэбстер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 20:30 по Москве Роджерс/Роска выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Уэбстер/Уэбстер. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 18-го мая. Роджерс/Роска не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Роджерс/Роска

Этот турнир Роджерс/Роска проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Роджерс/Роска может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Роджерс/Роска однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Роджерс/Роска имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Роджерс/Роска левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Роджерс/Роска хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Уэбстер/Уэбстер

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Уэбстер/Уэбстер теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Уэбстер/Уэбстер имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Уэбстер/Уэбстер испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Уэбстер/Уэбстер выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Уэбстер/Уэбстер занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Роджерс/Роска — Уэбстер/Уэбстер

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Прогноз и ставка на матч Роджерс/Роска — Уэбстер/Уэбстер 18-го мая

Роджерс/Роска

На этом турнире именно Роджерс/Роска может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Роджерс/Роска отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Роджерс/Роска еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Роджерс/Роска не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Уэбстер/Уэбстер

На этом турнире Уэбстер/Уэбстер играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Уэбстер/Уэбстер какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Уэбстер/Уэбстер уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Уэбстер/Уэбстер много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Уэбстер/Уэбстер сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Уэбстер/Уэбстер не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Роджерс/Роска — Уэбстер/Уэбстер Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Роджерс/Роска и Уэбстер/Уэбстер. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Роджерс/Роска — Уэбстер/Уэбстер: порядок побьёт класс

Роджерс/Роска и Уэбстер/Уэбстер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Роджерс/Роска имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Уэбстер/Уэбстер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Роджерс/Роска. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Уэбстер/Уэбстер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Роджерс/Роска довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Уэбстер/Уэбстер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Роджерс/Роска.

СЕГОДНЯ МАТЧ Роджерс/Роска — Уэбстер/Уэбстер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Роджерс/Роска и Уэбстер/Уэбстер сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Роджерс/Роска, и Уэбстер/Уэбстер будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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