Рейлли Опелка — Каспер Рууд: порядок побьёт класс

Прогноз Рейлли Опелка — Каспер Рууд (20 мая), ставки и коэффициенты

Рейлли Опелка — Каспер Рууд (20.05.2022), ставки и коэффициенты

20.05.2022 в 15:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Рейлли Опелка , а противостоять в этом поединке будет Каспер Рууд.



Теннисное противостояние Рейлли Опелка — Каспер Рууд пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 20.05.2022. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 15:05 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Рейлли Опелка является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Рейлли Опелка — Каспер Рууд. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 20.05.2022 откроет его противостояние Рейлли Опелка — Каспер Рууд. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:05 по МСК, то есть до начала игры. Рейлли Опелка и Каспер Рууд отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Каспер Рууд может гордиться семью победами, а вот Рейлли Опелка имеет только пять выигранных встреч.

Рейлли Опелка

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Рейлли Опелка находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Рейлли Опелка является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Рейлли Опелка умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Рейлли Опелка обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Рейлли Опелка может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Каспер Рууд

Во взрослом туре Каспер Рууд проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Каспер Рууд пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Каспер Рууд предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Каспер Рууд еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

ATP, Рейлли Опелка — Каспер Рууд

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Прогноз и ставка на матч Рейлли Опелка — Каспер Рууд 20.05.2022

Рейлли Опелка

Рейлли Опелка не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Рейлли Опелка любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Рейлли Опелка умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Рейлли Опелка не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Рейлли Опелка умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Каспер Рууд

Каспер Рууд лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Каспер Рууд играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Каспер Рууд начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Каспер Рууд выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Каспер Рууд сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Рейлли Опелка — Каспер Рууд Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Рейлли Опелка и Каспер Рууд. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Рейлли Опелка — Каспер Рууд: порядок побьёт класс

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Рейлли Опелка и Каспер Рууд, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Рейлли Опелка сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Каспер Рууд имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Рейлли Опелка – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Рейлли Опелка и Каспер Рууд на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рейлли Опелка — Каспер Рууд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Рейлли Опелка и Каспер Рууд, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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