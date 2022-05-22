Прогноз Рэйсерс Сальтильо (жен) — Тепоракас де Чихуахуа (жен) (22.05.2022), ставки и коэффициенты

Рэйсерс Сальтильо (жен) — Тепоракас де Чихуахуа (жен). Прогноз, ставки на матч (22.05.22)

22.05.2022 в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Мексики, в котором на своей площадке местный клуб Рэйсерс Сальтильо (жен) примет соперника по национальному первенству Тепоракас де Чихуахуа (жен).



22.05.2022 состоится баскетбольный матч Рэйсерс Сальтильо (жен) – Тепоракас де Чихуахуа (жен), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 03:00. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Рэйсерс Сальтильо (жен) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Рэйсерс Сальтильо (жен) — Тепоракас де Чихуахуа (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Рэйсерс Сальтильо (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Тепоракас де Чихуахуа (жен). Данный поединок будет сыгран 22.05.2022, а по московскому времени его начало состоится в 03:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Тепоракас де Чихуахуа (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Рэйсерс Сальтильо (жен)

На этот матч баскетболисты клуба Рэйсерс Сальтильо (жен) выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Рэйсерс Сальтильо (жен) лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Рэйсерс Сальтильо (жен) не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Тепоракас де Чихуахуа (жен)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Тепоракас де Чихуахуа (жен) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Тепоракас де Чихуахуа (жен) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Тепоракас де Чихуахуа (жен) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч Рэйсерс Сальтильо (жен) — Тепоракас де Чихуахуа (жен)

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Рэйсерс Сальтильо (жен) — Тепоракас де Чихуахуа (жен), запланированного на 22.05.2022. На площадке игроки обеих команд появятся в 03:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Рэйсерс Сальтильо (жен) и Тепоракас де Чихуахуа (жен) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Рэйсерс Сальтильо (жен).



Рэйсерс Сальтильо (жен) — Тепоракас де Чихуахуа (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.05.22)

Рэйсерс Сальтильо (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Рэйсерс Сальтильо (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Рэйсерс Сальтильо (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Рэйсерс Сальтильо (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Тепоракас де Чихуахуа (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Тепоракас де Чихуахуа (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Тепоракас де Чихуахуа (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Рэйсерс Сальтильо (жен) — Тепоракас де Чихуахуа (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 22.05.2022, и в его рамках состоится поединок Рэйсерс Сальтильо (жен) — Тепоракас де Чихуахуа (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 03:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Рэйсерс Сальтильо (жен) — Тепоракас де Чихуахуа (жен): хозяева должны брать три очка

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Рэйсерс Сальтильо (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Рэйсерс Сальтильо (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Рэйсерс Сальтильо (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Тепоракас де Чихуахуа (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Тепоракас де Чихуахуа (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Тепоракас де Чихуахуа (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рэйсерс Сальтильо (жен) — Тепоракас де Чихуахуа (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Рэйсерс Сальтильо (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Рэйсерс Сальтильо (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Рэйсерс Сальтильо (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Тепоракас де Чихуахуа (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Тепоракас де Чихуахуа (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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