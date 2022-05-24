Прогноз Оливия Тьяндрамулия — Мика Даган Фручтман (25 мая), ставки и коэффициенты

Оливия Тьяндрамулия — Мика Даган Фручтман. Прогноз, ставки на матч. ITF (25.05.22)

25 мая в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Оливия Тьяндрамулия , а противостоять в этом поединке будет Мика Даган Фручтман.



В 10:00 по Москве Оливия Тьяндрамулия и Мика Даган Фручтман выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 25 мая. Единственный раз Оливия Тьяндрамулия и Мика Даган Фручтман встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Оливия Тьяндрамулия сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Оливия Тьяндрамулия — Мика Даган Фручтман:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 25 мая, ведь именно в этот день на корте встречаются Оливия Тьяндрамулия и Мика Даган Фручтман. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 10:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Оливия Тьяндрамулия имеет на своем счету три победы, Мика Даган Фручтман может похвастаться четырьмя.

Оливия Тьяндрамулия

Пока Оливия Тьяндрамулия не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Оливия Тьяндрамулия находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Оливия Тьяндрамулия будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Оливия Тьяндрамулия довольно неплохо играет на данном покрытии.



Мика Даган Фручтман

На этом турнире Мика Даган Фручтман играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Мика Даган Фручтман все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Мика Даган Фручтман не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Мика Даган Фручтман уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Мика Даган Фручтман на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Мика Даган Фручтман пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Оливия Тьяндрамулия — Мика Даган Фручтман

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Оливия Тьяндрамулия и Мика Даган Фручтман впервые будут встречаться между собой. Если Оливия Тьяндрамулия уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Мика Даган Фручтман пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Оливия Тьяндрамулия демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Оливия Тьяндрамулия – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Оливия Тьяндрамулия — Мика Даган Фручтман 25 мая

Оливия Тьяндрамулия

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Оливия Тьяндрамулия выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Оливия Тьяндрамулия всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Оливия Тьяндрамулия уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Оливия Тьяндрамулия занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Оливия Тьяндрамулия больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Оливия Тьяндрамулия имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Мика Даган Фручтман

В этом сезоне Мика Даган Фручтман действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Мика Даган Фручтман обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Мика Даган Фручтман не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Мика Даган Фручтман не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Мика Даган Фручтман имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Оливия Тьяндрамулия — Мика Даган Фручтман Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Оливия Тьяндрамулия и Мика Даган Фручтман. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Оливия Тьяндрамулия и Мика Даган Фручтман встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Оливия Тьяндрамулия и Мика Даган Фручтман довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Оливия Тьяндрамулия и Мика Даган Фручтман подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Оливия Тьяндрамулия — Мика Даган Фручтман: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Оливия Тьяндрамулия имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Оливия Тьяндрамулия и Мика Даган Фручтман отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Мика Даган Фручтман в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Оливия Тьяндрамулия превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Мика Даган Фручтман сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Оливия Тьяндрамулия гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оливия Тьяндрамулия — Мика Даган Фручтман. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Оливия Тьяндрамулия и Мика Даган Фручтман. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Оливия Тьяндрамулия и для Мика Даган Фручтман, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-546254-sokol-vyshegrad-a-modrzhany-b-prognoz-specialista-na-match-24-05-22/