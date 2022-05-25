Лаура Даниэла Арсиньегас Патино — Даша Иванова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.05.22)

Прогноз Лаура Даниэла Арсиньегас Патино — Даша Иванова (25-го мая), ставки и коэффициенты

Лаура Даниэла Арсиньегас Патино — Даша Иванова (25.05.2022), ставки и коэффициенты

25.05.2022 в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лаура Даниэла Арсиньегас Патино , а противостоять в этом поединке будет Даша Иванова.



Так как Лаура Даниэла Арсиньегас Патино в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Даша Иванова, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 25.05.2022. Но, доказать обратное Лаура Даниэла Арсиньегас Патино все же сможет в 18:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лаура Даниэла Арсиньегас Патино — Даша Иванова:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 25.05.2022 откроет его противостояние Лаура Даниэла Арсиньегас Патино — Даша Иванова. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 18:30 по МСК, то есть до начала игры. Лаура Даниэла Арсиньегас Патино и Даша Иванова отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Даша Иванова может гордиться семью победами, а вот Лаура Даниэла Арсиньегас Патино имеет только пять выигранных встреч.

Лаура Даниэла Арсиньегас Патино

На данный момент Лаура Даниэла Арсиньегас Патино является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Лаура Даниэла Арсиньегас Патино однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Лаура Даниэла Арсиньегас Патино демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Лаура Даниэла Арсиньегас Патино хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Лаура Даниэла Арсиньегас Патино часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Даша Иванова

Нынешняя форма, которую демонстрирует Даша Иванова еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Даша Иванова постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Даша Иванова пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Даша Иванова не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Даша Иванова не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ITF, Лаура Даниэла Арсиньегас Патино — Даша Иванова

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Лаура Даниэла Арсиньегас Патино и Даша Иванова уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Лаура Даниэла Арсиньегас Патино — Даша Иванова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.05.22)

Лаура Даниэла Арсиньегас Патино

К данному турниру Лаура Даниэла Арсиньегас Патино подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Лаура Даниэла Арсиньегас Патино находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Лаура Даниэла Арсиньегас Патино не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Лаура Даниэла Арсиньегас Патино старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Лаура Даниэла Арсиньегас Патино демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Даша Иванова

Выступать в зале Даша Иванова не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Даша Иванова старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Даша Иванова принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Даша Иванова демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Даша Иванова даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Даша Иванова хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Лаура Даниэла Арсиньегас Патино — Даша Иванова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Лаура Даниэла Арсиньегас Патино и Даша Иванова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Лаура Даниэла Арсиньегас Патино и Даша Иванова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Лаура Даниэла Арсиньегас Патино и Даша Иванова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Лаура Даниэла Арсиньегас Патино и Даша Иванова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Лаура Даниэла Арсиньегас Патино — Даша Иванова: погода помешает показать хороший теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Лаура Даниэла Арсиньегас Патино и Даша Иванова, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Лаура Даниэла Арсиньегас Патино сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Даша Иванова имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Лаура Даниэла Арсиньегас Патино – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Лаура Даниэла Арсиньегас Патино и Даша Иванова на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лаура Даниэла Арсиньегас Патино — Даша Иванова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Лаура Даниэла Арсиньегас Патино и Даша Иванова сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Лаура Даниэла Арсиньегас Патино, и Даша Иванова будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-546527-prognozy-i-stavki-na-match-sofya-vaynberg-eva-garceva-25-05-22/