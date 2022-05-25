Прогноз Кардава/Натсвлишвили — Маклакова/Поспелова (26.05.2022), ставки и коэффициенты

Кардава/Натсвлишвили — Маклакова/Поспелова. Прогноз, ставки на матч (26.05.22)

26 мая в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кардава/Натсвлишвили , а противостоять в этом поединке будет Маклакова/Поспелова.



Так как теннисный поединок Кардава/Натсвлишвили — Маклакова/Поспелова пройдет уже 26 мая, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 09:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Кардава/Натсвлишвили на тот момент намного сильнее, нежели Маклакова/Поспелова.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кардава/Натсвлишвили — Маклакова/Поспелова:

26 мая пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Кардава/Натсвлишвили — Маклакова/Поспелова. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 09:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Маклакова/Поспелова, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Маклакова/Поспелова выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Кардава/Натсвлишвили

В этом сезоне Кардава/Натсвлишвили показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Кардава/Натсвлишвили играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Кардава/Натсвлишвили умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Кардава/Натсвлишвили и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Кардава/Натсвлишвили будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Кардава/Натсвлишвили чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Маклакова/Поспелова

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Маклакова/Поспелова имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Маклакова/Поспелова демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Маклакова/Поспелова не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Маклакова/Поспелова не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч Кардава/Натсвлишвили — Маклакова/Поспелова

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Кардава/Натсвлишвили и Маклакова/Поспелова являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Кардава/Натсвлишвили — Маклакова/Поспелова. Прогноз, ставки на матч(26.05.22)

Кардава/Натсвлишвили

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Кардава/Натсвлишвили выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Кардава/Натсвлишвили всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Кардава/Натсвлишвили уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Кардава/Натсвлишвили занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Кардава/Натсвлишвили больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Кардава/Натсвлишвили имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Маклакова/Поспелова

На этом турнире Маклакова/Поспелова играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Маклакова/Поспелова какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Маклакова/Поспелова уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Маклакова/Поспелова много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Маклакова/Поспелова сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Маклакова/Поспелова не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Кардава/Натсвлишвили — Маклакова/Поспелова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Кардава/Натсвлишвили и Маклакова/Поспелова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Кардава/Натсвлишвили и Маклакова/Поспелова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Кардава/Натсвлишвили и Маклакова/Поспелова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Кардава/Натсвлишвили и Маклакова/Поспелова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Кардава/Натсвлишвили — Маклакова/Поспелова: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Кардава/Натсвлишвили имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Кардава/Натсвлишвили и Маклакова/Поспелова отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Маклакова/Поспелова в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Кардава/Натсвлишвили превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Маклакова/Поспелова сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Кардава/Натсвлишвили гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кардава/Натсвлишвили — Маклакова/Поспелова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Кардава/Натсвлишвили и Маклакова/Поспелова сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Кардава/Натсвлишвили, и Маклакова/Поспелова будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-560024-shiroki-brieg-borac-banya-luka-prognoz-professionala-25-05-22/