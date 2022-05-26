Яков Филимонов — Иван Калачёв. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.05.22)

Прогноз Яков Филимонов — Иван Калачёв (26.05.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Яков Филимонов — Иван Калачёв 26-го мая 2022 года

26-го мая 2022 года в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Ace Belarus Cup, в котором на корт выйдут Яков Филимонов , а противостоять в этом поединке будет Иван Калачёв.



В 17:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Яков Филимонов и Иван Калачёв. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 26-го мая 2022 года, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Яков Филимонов — Иван Калачёв. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 26-го мая 2022 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Яков Филимонов — Иван Калачёв. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 17:00 по Москве, пока не начался поединок. Яков Филимонов и Иван Калачёв еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Яков Филимонов

В этом сезоне Яков Филимонов показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Яков Филимонов сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Яков Филимонов еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Яков Филимонов обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Яков Филимонов играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Яков Филимонов любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Иван Калачёв

На этом турнире Иван Калачёв выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Иван Калачёв снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Иван Калачёв чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Иван Калачёв уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Иван Калачёв зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч

Длительное время Яков Филимонов и Иван Калачёв не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Яков Филимонов и Иван Калачёв. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Яков Филимонов — Иван Калачёв. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.05.22)

Яков Филимонов

В этом сезоне Яков Филимонов демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Яков Филимонов уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Яков Филимонов любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Яков Филимонов часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Яков Филимонов умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Иван Калачёв

В этом сезоне Иван Калачёв действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Иван Калачёв обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Иван Калачёв не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Иван Калачёв не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Иван Калачёв имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Яков Филимонов — Иван Калачёв Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Яков Филимонов и Иван Калачёв, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Яков Филимонов и Иван Калачёв играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Яков Филимонов, и Иван Калачёв неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Яков Филимонов — Иван Калачёв: кто пройдет в следующий раунд?

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Яков Филимонов и Иван Калачёв, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Яков Филимонов и Иван Калачёв уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Яков Филимонов — Иван Калачёв. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Яков Филимонов и Иван Калачёв. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Яков Филимонов и для Иван Калачёв, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-560071-zhiho-shin-selin-simunyu-prognoz-specialista-na-match-25-05-22/