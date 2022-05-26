Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Игор Хименес. Прогноз, ставки на матч(26.05.22)

Прогноз Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Игор Хименес (26-го мая), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Игор Хименес 26 мая

26 мая в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен , а противостоять в этом поединке будет Игор Хименес.



Так как теннисный поединок Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Игор Хименес пройдет уже 26 мая, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 18:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен на тот момент намного сильнее, нежели Игор Хименес.



Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Игор Хименес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Игор Хименес запланирован организаторами турнира на 26 мая, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 18:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Игор Хименес встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен имеет три победы при одном поражении.

Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен

На данный момент Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Игор Хименес

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Игор Хименес на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Игор Хименес демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Игор Хименес имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Игор Хименес намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Игор Хименес не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Игор Хименес будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Игор Хименес и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Игор Хименес умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Игор Хименес. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Игор Хименес. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Игор Хименес должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Игор Хименес. Прогноз, ставки на матч(26.05.22)

Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен

К данному турниру Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Игор Хименес

На этом турнире Игор Хименес играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Игор Хименес какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Игор Хименес уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Игор Хименес много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Игор Хименес сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Игор Хименес не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Игор Хименес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Игор Хименес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Игор Хименес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Игор Хименес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Игор Хименес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Игор Хименес: снова ждем результативной игры

Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Игор Хименес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Игор Хименес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Игор Хименес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Игор Хименес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Игор Хименес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Игор Хименес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен, и Игор Хименес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-546895-elli-pittman-kiana-greham-prognoz-i-stavki-ot-professionala-26-05-22/