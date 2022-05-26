Джоана Гарланд — Присцилла Хон. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.05.22)

Прогноз Джоана Гарланд — Присцилла Хон (27-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Джоана Гарланд — Присцилла Хон 27-го мая 2022 года

27-го мая 2022 года в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Джоана Гарланд , а противостоять в этом поединке будет Присцилла Хон.



Так как Джоана Гарланд в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Присцилла Хон, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 27-го мая 2022 года. Но, доказать обратное Джоана Гарланд все же сможет в 11:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Джоана Гарланд — Присцилла Хон. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 27-го мая 2022 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Джоана Гарланд — Присцилла Хон вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Джоана Гарланд и Присцилла Хон не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 11:30 по МСК.

Джоана Гарланд

Этот турнир Джоана Гарланд проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Джоана Гарланд может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Джоана Гарланд однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Джоана Гарланд имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Джоана Гарланд левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Джоана Гарланд хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Присцилла Хон

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Присцилла Хон теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Присцилла Хон имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Присцилла Хон испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Присцилла Хон выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Присцилла Хон занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Джоана Гарланд — Присцилла Хон

Джоана Гарланд и Присцилла Хон – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Джоана Гарланд — Присцилла Хон. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.05.22)

Джоана Гарланд

На этом турнире именно Джоана Гарланд может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Джоана Гарланд отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Джоана Гарланд еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Джоана Гарланд не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Присцилла Хон

В этом сезоне Присцилла Хон не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Присцилла Хон сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Присцилла Хон допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Присцилла Хон допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Присцилла Хон демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Джоана Гарланд — Присцилла Хон Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Джоана Гарланд и Присцилла Хон. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Джоана Гарланд и Присцилла Хон встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Джоана Гарланд и Присцилла Хон довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Джоана Гарланд и Присцилла Хон подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Джоана Гарланд — Присцилла Хон: соперники не будут долго запрягать

Джоана Гарланд и Присцилла Хон которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Джоана Гарланд имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Присцилла Хон хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Джоана Гарланд. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Присцилла Хон умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Джоана Гарланд довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Присцилла Хон вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Джоана Гарланд.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джоана Гарланд — Присцилла Хон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Джоана Гарланд и Присцилла Хон сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Джоана Гарланд, и Присцилла Хон будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-560425-sovy-pro-zhen-foksi-pro-zhen-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-voleybol-26-05-22/