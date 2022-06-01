Прогноз Линкунс-Морозов/Эрнандес — Винтер Лопес/Лопес Монтагуд (31-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Линкунс-Морозов/Эрнандес — Винтер Лопес/Лопес Монтагуд. Прогноз, ставки на матч. ITF (31.05.22)

31-го мая в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Линкунс-Морозов/Эрнандес , а противостоять в этом поединке будет Винтер Лопес/Лопес Монтагуд.



31-го мая в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Линкунс-Морозов/Эрнандес — Винтер Лопес/Лопес Монтагуд. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 15:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Линкунс-Морозов/Эрнандес и Винтер Лопес/Лопес Монтагуд одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Линкунс-Морозов/Эрнандес — Винтер Лопес/Лопес Монтагуд. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 15:00 по Москве Линкунс-Морозов/Эрнандес выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Винтер Лопес/Лопес Монтагуд. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 31-го мая. Линкунс-Морозов/Эрнандес не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Линкунс-Морозов/Эрнандес

На данный момент Линкунс-Морозов/Эрнандес является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Линкунс-Морозов/Эрнандес однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Линкунс-Морозов/Эрнандес демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Линкунс-Морозов/Эрнандес хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Линкунс-Морозов/Эрнандес часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Винтер Лопес/Лопес Монтагуд

На этом турнире Винтер Лопес/Лопес Монтагуд выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Винтер Лопес/Лопес Монтагуд снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Винтер Лопес/Лопес Монтагуд чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Винтер Лопес/Лопес Монтагуд уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Винтер Лопес/Лопес Монтагуд зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Линкунс-Морозов/Эрнандес и Винтер Лопес/Лопес Монтагуд. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Линкунс-Морозов/Эрнандес и Винтер Лопес/Лопес Монтагуд должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Линкунс-Морозов/Эрнандес — Винтер Лопес/Лопес Монтагуд. Прогноз, ставки на матч(31.05.22)

Линкунс-Морозов/Эрнандес

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Линкунс-Морозов/Эрнандес выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Линкунс-Морозов/Эрнандес всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Линкунс-Морозов/Эрнандес уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Линкунс-Морозов/Эрнандес занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Линкунс-Морозов/Эрнандес больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Линкунс-Морозов/Эрнандес имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Винтер Лопес/Лопес Монтагуд

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Винтер Лопес/Лопес Монтагуд все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Винтер Лопес/Лопес Монтагуд сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Винтер Лопес/Лопес Монтагуд все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Винтер Лопес/Лопес Монтагуд предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Линкунс-Морозов/Эрнандес — Винтер Лопес/Лопес Монтагуд Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Линкунс-Морозов/Эрнандес и Винтер Лопес/Лопес Монтагуд. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Линкунс-Морозов/Эрнандес — Винтер Лопес/Лопес Монтагуд: кто пройдет в следующий раунд?

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Линкунс-Морозов/Эрнандес и Винтер Лопес/Лопес Монтагуд, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Линкунс-Морозов/Эрнандес и Винтер Лопес/Лопес Монтагуд уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Линкунс-Морозов/Эрнандес — Винтер Лопес/Лопес Монтагуд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Линкунс-Морозов/Эрнандес и Винтер Лопес/Лопес Монтагуд букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Линкунс-Морозов/Эрнандес и Винтер Лопес/Лопес Монтагуд проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-562290-stavki-na-match-kenigskott-dzhonsonmansuri-prognoz-na-tennis-ot-31-05-22/