Прогноз Каролина Анна Шмидлова — Элизабетта Коччаретто (04-го июня), ставки и коэффициенты

Каролина Анна Шмидлова — Элизабетта Коччаретто. Прогноз, ставки на матч. WTA (04.06.22)

04.06.2022 в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Каролина Анна Шмидлова , а противостоять в этом поединке будет Элизабетта Коччаретто.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Каролина Анна Шмидлова — Элизабетта Коччаретто можно будет вплоть до 11:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 04.06.2022. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Каролина Анна Шмидлова и Элизабетта Коччаретто еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Каролина Анна Шмидлова — Элизабетта Коччаретто. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 04.06.2022 откроет его противостояние Каролина Анна Шмидлова — Элизабетта Коччаретто. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:00 по МСК, то есть до начала игры. Каролина Анна Шмидлова и Элизабетта Коччаретто отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Элизабетта Коччаретто может гордиться семью победами, а вот Каролина Анна Шмидлова имеет только пять выигранных встреч.

Каролина Анна Шмидлова

В этом сезоне Каролина Анна Шмидлова демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Каролина Анна Шмидлова снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Каролина Анна Шмидлова является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Каролина Анна Шмидлова не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Каролина Анна Шмидлова еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Элизабетта Коччаретто

Во взрослом туре Элизабетта Коччаретто проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Элизабетта Коччаретто пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Элизабетта Коччаретто предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Элизабетта Коччаретто еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

WTA, Каролина Анна Шмидлова — Элизабетта Коччаретто

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Каролина Анна Шмидлова — Элизабетта Коччаретто (04.06.2022), ставки и коэффициенты

Каролина Анна Шмидлова

Несмотря на внушительный возраст, Каролина Анна Шмидлова демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Каролина Анна Шмидлова гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Каролина Анна Шмидлова обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Каролина Анна Шмидлова снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Каролина Анна Шмидлова может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Элизабетта Коччаретто

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Элизабетта Коччаретто все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Элизабетта Коччаретто сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Элизабетта Коччаретто все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Элизабетта Коччаретто предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Каролина Анна Шмидлова — Элизабетта Коччаретто Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Каролина Анна Шмидлова и Элизабетта Коччаретто аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Каролина Анна Шмидлова и Элизабетта Коччаретто обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Каролина Анна Шмидлова и Элизабетта Коччаретто постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Каролина Анна Шмидлова — Элизабетта Коччаретто: андердог способен удивить фаворита

Каролина Анна Шмидлова и Элизабетта Коччаретто которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Каролина Анна Шмидлова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Элизабетта Коччаретто хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Каролина Анна Шмидлова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Элизабетта Коччаретто умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Каролина Анна Шмидлова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Элизабетта Коччаретто вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Каролина Анна Шмидлова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Каролина Анна Шмидлова — Элизабетта Коччаретто. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Каролина Анна Шмидлова и Элизабетта Коччаретто.



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