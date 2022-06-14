Тамара Барад Итжаки — Ноа Майор: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Тамара Барад Итжаки — Ноа Майор (14.06.2022), ставки и коэффициенты

Тамара Барад Итжаки — Ноа Майор (14-го июня), ставки и коэффициенты

14-го июня в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Тамара Барад Итжаки , а противостоять в этом поединке будет Ноа Майор.



Теннисное противостояние Тамара Барад Итжаки — Ноа Майор пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 14-го июня. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 10:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Тамара Барад Итжаки является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Тамара Барад Итжаки — Ноа Майор. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 14-го июня откроет его противостояние Тамара Барад Итжаки — Ноа Майор. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 10:00 по МСК, то есть до начала игры. Тамара Барад Итжаки и Ноа Майор отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Ноа Майор может гордиться семью победами, а вот Тамара Барад Итжаки имеет только пять выигранных встреч.

Тамара Барад Итжаки

На данный момент Тамара Барад Итжаки является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Тамара Барад Итжаки однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Тамара Барад Итжаки демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Тамара Барад Итжаки хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Тамара Барад Итжаки часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Ноа Майор

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Ноа Майор имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Ноа Майор демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Ноа Майор не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Ноа Майор не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Тамара Барад Итжаки и Ноа Майор. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Тамара Барад Итжаки и Ноа Майор в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Тамара Барад Итжаки и Ноа Майор имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Тамара Барад Итжаки — Ноа Майор (14-го июня), ставки и коэффициенты

Тамара Барад Итжаки

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Тамара Барад Итжаки выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Тамара Барад Итжаки всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Тамара Барад Итжаки уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Тамара Барад Итжаки занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Тамара Барад Итжаки больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Тамара Барад Итжаки имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Ноа Майор

Этот сезон Ноа Майор проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Ноа Майор снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Ноа Майор слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Ноа Майор допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Тамара Барад Итжаки — Ноа Майор Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Тамара Барад Итжаки и Ноа Майор начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Тамара Барад Итжаки и Ноа Майор показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Тамара Барад Итжаки и Ноа Майор провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Тамара Барад Итжаки и Ноа Майор действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Тамара Барад Итжаки — Ноа Майор: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Тамара Барад Итжаки имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Тамара Барад Итжаки и Ноа Майор отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ноа Майор в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Тамара Барад Итжаки превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ноа Майор сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Тамара Барад Итжаки гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тамара Барад Итжаки — Ноа Майор. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Тамара Барад Итжаки и Ноа Майор. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Тамара Барад Итжаки и для Ноа Майор, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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