Прогноз Мария Гутиэррес Карраско — Ольга Хелми (14.06.2022), ставки и коэффициенты

Мария Гутиэррес Карраско — Ольга Хелми. Прогноз, ставки на матч. ITF (14.06.22)

14-го июня в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мария Гутиэррес Карраско , а противостоять в этом поединке будет Ольга Хелми.



Судья теннисного матча Мария Гутиэррес Карраско — Ольга Хелми должен дать знак о старте игры в 13:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 14-го июня, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Мария Гутиэррес Карраско и Ольга Хелми более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Мария Гутиэррес Карраско имеет четыре победы, то Ольга Хелми может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мария Гутиэррес Карраско — Ольга Хелми:

До 14-го июня осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Мария Гутиэррес Карраско — Ольга Хелми вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Мария Гутиэррес Карраско и Ольга Хелми не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 13:30 по МСК.

Мария Гутиэррес Карраско

Этот турнир Мария Гутиэррес Карраско проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Мария Гутиэррес Карраско может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Мария Гутиэррес Карраско однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Мария Гутиэррес Карраско имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Мария Гутиэррес Карраско левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Мария Гутиэррес Карраско хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Ольга Хелми

Ольга Хелми имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Ольга Хелми уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Ольга Хелми умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Ольга Хелми обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Ольга Хелми проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Мария Гутиэррес Карраско и Ольга Хелми – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Мария Гутиэррес Карраско — Ольга Хелми 14-го июня

Мария Гутиэррес Карраско

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Мария Гутиэррес Карраско, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Мария Гутиэррес Карраско уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Мария Гутиэррес Карраско старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Мария Гутиэррес Карраско, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Мария Гутиэррес Карраско не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Мария Гутиэррес Карраско все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Мария Гутиэррес Карраско точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ольга Хелми

На этом турнире Ольга Хелми играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Ольга Хелми какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Ольга Хелми уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Ольга Хелми много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Ольга Хелми сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Ольга Хелми не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Мария Гутиэррес Карраско — Ольга Хелми Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Мария Гутиэррес Карраско и Ольга Хелми. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Мария Гутиэррес Карраско и Ольга Хелми встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Мария Гутиэррес Карраско и Ольга Хелми довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Мария Гутиэррес Карраско и Ольга Хелми подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Мария Гутиэррес Карраско — Ольга Хелми: погода помешает показать хороший теннис

Мария Гутиэррес Карраско и Ольга Хелми которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мария Гутиэррес Карраско имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ольга Хелми хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мария Гутиэррес Карраско. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ольга Хелми умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мария Гутиэррес Карраско довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ольга Хелми вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мария Гутиэррес Карраско.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мария Гутиэррес Карраско — Ольга Хелми. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Мария Гутиэррес Карраско и Ольга Хелми букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Мария Гутиэррес Карраско и Ольга Хелми проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-552090-prognozy-i-stavki-na-match-bonavantyurvoracova-potapovasizikova-14-06-22/