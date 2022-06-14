Прогноз Дуарте/Осорио Эрнандес — Гуилен Меса/Родригес Родригес (14-го июня 2022 года), ставки и коэффициенты

Дуарте/Осорио Эрнандес — Гуилен Меса/Родригес Родригес. Прогноз, ставки на матч (14.06.22)

14.06.2022 в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Дуарте/Осорио Эрнандес , а противостоять в этом поединке будет Гуилен Меса/Родригес Родригес.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Дуарте/Осорио Эрнандес — Гуилен Меса/Родригес Родригес можно будет вплоть до 22:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 14.06.2022. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Дуарте/Осорио Эрнандес и Гуилен Меса/Родригес Родригес еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дуарте/Осорио Эрнандес — Гуилен Меса/Родригес Родригес:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 14.06.2022, ведь именно в этот день на корте встречаются Дуарте/Осорио Эрнандес и Гуилен Меса/Родригес Родригес. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 22:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Дуарте/Осорио Эрнандес имеет на своем счету три победы, Гуилен Меса/Родригес Родригес может похвастаться четырьмя.

Дуарте/Осорио Эрнандес

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Дуарте/Осорио Эрнандес находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Дуарте/Осорио Эрнандес является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Дуарте/Осорио Эрнандес умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Дуарте/Осорио Эрнандес обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Дуарте/Осорио Эрнандес может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Гуилен Меса/Родригес Родригес

Нынешняя форма, которую демонстрирует Гуилен Меса/Родригес Родригес еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Гуилен Меса/Родригес Родригес постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Гуилен Меса/Родригес Родригес пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Гуилен Меса/Родригес Родригес не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Гуилен Меса/Родригес Родригес не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Дуарте/Осорио Эрнандес — Гуилен Меса/Родригес Родригес. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Дуарте/Осорио Эрнандес и Гуилен Меса/Родригес Родригес. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Дуарте/Осорио Эрнандес — Гуилен Меса/Родригес Родригес 14.06.2022

Дуарте/Осорио Эрнандес

Несмотря на внушительный возраст, Дуарте/Осорио Эрнандес демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Дуарте/Осорио Эрнандес гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Дуарте/Осорио Эрнандес обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Дуарте/Осорио Эрнандес снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Дуарте/Осорио Эрнандес может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Гуилен Меса/Родригес Родригес

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Гуилен Меса/Родригес Родригес все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Гуилен Меса/Родригес Родригес сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Гуилен Меса/Родригес Родригес все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Гуилен Меса/Родригес Родригес предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Дуарте/Осорио Эрнандес — Гуилен Меса/Родригес Родригес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Дуарте/Осорио Эрнандес и Гуилен Меса/Родригес Родригес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Дуарте/Осорио Эрнандес и Гуилен Меса/Родригес Родригес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Дуарте/Осорио Эрнандес и Гуилен Меса/Родригес Родригес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Дуарте/Осорио Эрнандес и Гуилен Меса/Родригес Родригес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Дуарте/Осорио Эрнандес — Гуилен Меса/Родригес Родригес: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Дуарте/Осорио Эрнандес и Гуилен Меса/Родригес Родригес, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Дуарте/Осорио Эрнандес сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Гуилен Меса/Родригес Родригес имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Дуарте/Осорио Эрнандес – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Дуарте/Осорио Эрнандес и Гуилен Меса/Родригес Родригес на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дуарте/Осорио Эрнандес — Гуилен Меса/Родригес Родригес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Дуарте/Осорио Эрнандес и Гуилен Меса/Родригес Родригес. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Дуарте/Осорио Эрнандес и для Гуилен Меса/Родригес Родригес, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-567801-prognoz-na-match-lin-chzhu-karolina-gomes-ot-eksperta-15-06-22/