Прогноз Гуй Ден Хеер — Хосе Франсиско Видал Асорин (21.06.2022), ставки и коэффициенты

Гуй Ден Хеер — Хосе Франсиско Видал Асорин. Прогноз, ставки на матч. ITF (21.06.22)

21-го июня в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Гуй Ден Хеер , а противостоять в этом поединке будет Хосе Франсиско Видал Асорин.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Гуй Ден Хеер — Хосе Франсиско Видал Асорин можно будет вплоть до 21:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 21-го июня. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Гуй Ден Хеер и Хосе Франсиско Видал Асорин еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гуй Ден Хеер — Хосе Франсиско Видал Асорин:

Гуй Ден Хеер имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 21-го июня нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Хосе Франсиско Видал Асорин. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 21:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Гуй Ден Хеер имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Гуй Ден Хеер

Гуй Ден Хеер отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Гуй Ден Хеер проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Гуй Ден Хеер проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Гуй Ден Хеер играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Гуй Ден Хеер больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Хосе Франсиско Видал Асорин

На этом турнире Хосе Франсиско Видал Асорин играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Хосе Франсиско Видал Асорин все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Хосе Франсиско Видал Асорин не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Хосе Франсиско Видал Асорин уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Хосе Франсиско Видал Асорин на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Хосе Франсиско Видал Асорин пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Гуй Ден Хеер — Хосе Франсиско Видал Асорин

Длительное время Гуй Ден Хеер и Хосе Франсиско Видал Асорин не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Гуй Ден Хеер и Хосе Франсиско Видал Асорин. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Гуй Ден Хеер — Хосе Франсиско Видал Асорин (21-го июня), ставки и коэффициенты

Гуй Ден Хеер

Гуй Ден Хеер не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Гуй Ден Хеер любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Гуй Ден Хеер умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Гуй Ден Хеер не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Гуй Ден Хеер умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Хосе Франсиско Видал Асорин

На этом турнире Хосе Франсиско Видал Асорин играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Хосе Франсиско Видал Асорин какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Хосе Франсиско Видал Асорин уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Хосе Франсиско Видал Асорин много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Хосе Франсиско Видал Асорин сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Хосе Франсиско Видал Асорин не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Гуй Ден Хеер — Хосе Франсиско Видал Асорин Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Гуй Ден Хеер и Хосе Франсиско Видал Асорин, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Гуй Ден Хеер и Хосе Франсиско Видал Асорин играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Гуй Ден Хеер, и Хосе Франсиско Видал Асорин неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Гуй Ден Хеер — Хосе Франсиско Видал Асорин: снова ждем результативной игры

Гуй Ден Хеер и Хосе Франсиско Видал Асорин которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Гуй Ден Хеер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Хосе Франсиско Видал Асорин хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Гуй Ден Хеер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Хосе Франсиско Видал Асорин умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Гуй Ден Хеер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Хосе Франсиско Видал Асорин вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Гуй Ден Хеер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гуй Ден Хеер — Хосе Франсиско Видал Асорин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Гуй Ден Хеер и Хосе Франсиско Видал Асорин сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Гуй Ден Хеер, и Хосе Франсиско Видал Асорин будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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