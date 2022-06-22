Луис Матте Ларрайн (жен) — УНАБ Сантиаго (жен). Прогноз, ставки на матч(23.06.22)

Прогноз Луис Матте Ларрайн (жен) — УНАБ Сантиаго (жен) (23 июня), ставки и коэффициенты

Луис Матте Ларрайн (жен) — УНАБ Сантиаго (жен) (23-го июня 2022 года), ставки и коэффициенты

23-го июня 2022 года в 01:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Чили, в котором на своей площадке местный клуб Луис Матте Ларрайн (жен) примет соперника по национальному первенству УНАБ Сантиаго (жен).



Болельщики баскетбольного клуба Луис Матте Ларрайн (жен) очень любят матчи против БК УНАБ Сантиаго (жен), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 23-го июня 2022 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 01:30 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Луис Матте Ларрайн (жен) одержали три легкие победы.



Луис Матте Ларрайн (жен) — УНАБ Сантиаго (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Луис Матте Ларрайн (жен) — УНАБ Сантиаго (жен), запланированное на 23-го июня 2022 года. Поставить на матч можно будет до 01:30 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба УНАБ Сантиаго (жен) была еще пять лет назад.

Луис Матте Ларрайн (жен)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Луис Матте Ларрайн (жен) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Луис Матте Ларрайн (жен) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Луис Матте Ларрайн (жен) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



УНАБ Сантиаго (жен)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб УНАБ Сантиаго (жен) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК УНАБ Сантиаго (жен) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Чемпионат Чили, Луис Матте Ларрайн (жен) — УНАБ Сантиаго (жен)

На 23-го июня 2022 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Луис Матте Ларрайн (жен) — УНАБ Сантиаго (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 01:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Луис Матте Ларрайн (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба УНАБ Сантиаго (жен) удалось одержать победу у себя дома.



Луис Матте Ларрайн (жен) — УНАБ Сантиаго (жен). Прогноз, ставки на матч(23.06.22)

Луис Матте Ларрайн (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Луис Матте Ларрайн (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Луис Матте Ларрайн (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Луис Матте Ларрайн (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Луис Матте Ларрайн (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

УНАБ Сантиаго (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб УНАБ Сантиаго (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб УНАБ Сантиаго (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф УНАБ Сантиаго (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Луис Матте Ларрайн (жен) — УНАБ Сантиаго (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Луис Матте Ларрайн (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 23-го июня 2022 года сыграет матч против БК УНАБ Сантиаго (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 01:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Луис Матте Ларрайн (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Луис Матте Ларрайн (жен) — УНАБ Сантиаго (жен): хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне у баскетбольного клуба Луис Матте Ларрайн (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Луис Матте Ларрайн (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Луис Матте Ларрайн (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Луис Матте Ларрайн (жен) сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб УНАБ Сантиаго (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб УНАБ Сантиаго (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб УНАБ Сантиаго (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Луис Матте Ларрайн (жен) — УНАБ Сантиаго (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Луис Матте Ларрайн (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Луис Матте Ларрайн (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Луис Матте Ларрайн (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб УНАБ Сантиаго (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба УНАБ Сантиаго (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб УНАБ Сантиаго (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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