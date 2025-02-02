«Брэндон Фигуэра (США)» – «Стивен Фултон (США)». 02.02.25. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 02-го февраля состоится интересный поединок Брэндон Фигуэра (США) — Стивен Фултон (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 06:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 06:00 по московскому времени Брэндон Фигуэра (США) и Стивен Фултон (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 02-го февраля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Брэндон Фигуэра (США) и Стивен Фултон (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Брэндон Фигуэра (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Брэндон Фигуэра (США) — Стивен Фултон (США):

победа Брэндон Фигуэра (США) – 2.1, ничья – 17, победа Стивен Фултон (США) – 1.73

Прогноз на матч Брэндон Фигуэра (США) – Стивен Фултон (США) Бои, титульный бой, 02-го февраля :

По коэффициенту 2.1 ставить на то, что выиграет Брэндон Фигуэра (США) не очень выгодно, а вот Стивен Фултон (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 1.73.

История личных встреч

В профессиональной карьере Брэндон Фигуэра (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Брэндон Фигуэра (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Брэндон Фигуэра (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Брэндон Фигуэра (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Брэндон Фигуэра (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Брэндон Фигуэра (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Стивен Фултон (США) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Стивен Фултон (США) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Стивен Фултон (США) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Стивен Фултон (США) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Стивен Фултон (США) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Брэндон Фигуэра (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Брэндон Фигуэра (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Брэндон Фигуэра (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Брэндон Фигуэра (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Стивен Фултон (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Стивен Фултон (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Стивен Фултон (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Стивен Фултон (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Стивен Фултон (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Стивен Фултон (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Стивен Фултон (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Брэндон Фигуэра (США) – Стивен Фултон (США) 02.02.25

Появление на ринге таких бойцов, как Брэндон Фигуэра (США) и Стивен Фултон (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Брэндон Фигуэра (США) и Стивен Фултон (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Брэндон Фигуэра (США) и Стивен Фултон (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Брэндон Фигуэра (США) и Стивен Фултон (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Брэндон Фигуэра (США) и Стивен Фултон (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Брэндон Фигуэра (США) является очевидным фаворитом, ведь Стивен Фултон (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Брэндон Фигуэра (США) и Стивен Фултон (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Стивен Фултон (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Брэндон Фигуэра (США)

Хотя Брэндон Фигуэра (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Брэндон Фигуэра (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Брэндон Фигуэра (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Брэндон Фигуэра (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Брэндон Фигуэра (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Стивен Фултон (США)

На сегодняшний день Стивен Фултон (США) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Стивен Фултон (США) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Стивен Фултон (США) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Стивен Фултон (США) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Брэндон Фигуэра (США) — Стивен Фултон (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 02-го февраля

Так как Брэндон Фигуэра (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Стивен Фултон (США).

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Брэндон Фигуэра (США) и Стивен Фултон (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Брэндон Фигуэра (США) выиграет бой.