«Томми Фури (Вел)» – «Даррен Тилл (Анг)». 19.01.25. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 19 января должен состояться бой Томми Фури (Вел) — Даррен Тилл (Анг), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Томми Фури (Вел) и Даррен Тилл (Анг) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 19 января пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Томми Фури (Вел) — Даррен Тилл (Анг). По Москве начало данного поединка будет в 01:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Томми Фури (Вел) — Даррен Тилл (Анг):

победа Томми Фури (Вел) – 1.31, ничья – 12, победа Даррен Тилл (Анг) – 3.845

Прогноз на матч Томми Фури (Вел) – Даррен Тилл (Анг) Бои, титульный бой, 19 января :

По коэффициенту 1.31 ставить на то, что выиграет Томми Фури (Вел) не очень выгодно, а вот Даррен Тилл (Анг) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 3.845.

История личных встреч

Томми Фури (Вел) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Томми Фури (Вел) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Томми Фури (Вел) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Томми Фури (Вел) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Томми Фури (Вел) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Томми Фури (Вел) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Томми Фури (Вел) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Даррен Тилл (Анг) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Даррен Тилл (Анг) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Даррен Тилл (Анг) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Даррен Тилл (Анг) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Даррен Тилл (Анг) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Томми Фури (Вел) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Томми Фури (Вел) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Томми Фури (Вел) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Томми Фури (Вел) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Томми Фури (Вел) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Томми Фури (Вел) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Даррен Тилл (Анг) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Даррен Тилл (Анг) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Даррен Тилл (Анг) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Даррен Тилл (Анг) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Даррен Тилл (Анг) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Даррен Тилл (Анг) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Даррен Тилл (Анг) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Томми Фури (Вел) – Даррен Тилл (Анг) 19.01.25

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Томми Фури (Вел) и Даррен Тилл (Анг), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Томми Фури (Вел) и Даррен Тилл (Анг) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Томми Фури (Вел) и Даррен Тилл (Анг), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Томми Фури (Вел) выиграет бой.

Титульный бой Томми Фури (Вел) — Даррен Тилл (Анг) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Даррен Тилл (Анг) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Томми Фури (Вел)

На самом деле Томми Фури (Вел) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Томми Фури (Вел) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Томми Фури (Вел) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Томми Фури (Вел) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Томми Фури (Вел) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Даррен Тилл (Анг)

Последний раз Даррен Тилл (Анг) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Даррен Тилл (Анг) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Даррен Тилл (Анг) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Даррен Тилл (Анг) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Даррен Тилл (Анг)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Даррен Тилл (Анг) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Томми Фури (Вел) — Даррен Тилл (Анг). Прогноз и ставки на матч. Бои 19 января

Спортивные эксперты считают, что Томми Фури (Вел) сейчас намного сильнее, чем Даррен Тилл (Анг), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Томми Фури (Вел) — Даррен Тилл (Анг) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Томми Фури (Вел) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.