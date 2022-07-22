Прогноз на бой Ислам Омаров (Рос) — Маркос Родригес (Бра) 22.07.2022

«Ислам Омаров (Рос)» – «Маркос Родригес (Бра)». 22.07.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 22.07.2022 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Ислам Омаров (Рос) — Маркос Родригес (Бра). На ринге его участники появятся в 20:35 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Ислам Омаров (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 22.07.2022 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Ислам Омаров (Рос) — Маркос Родригес (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 20:35, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ислам Омаров (Рос) — Маркос Родригес (Бра):

победа Ислам Омаров (Рос) – 0, ничья – 0, победа Маркос Родригес (Бра) – 0

Прогноз на матч Ислам Омаров (Рос) – Маркос Родригес (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22.07.2022 :

Так как Ислам Омаров (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Маркос Родригес (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Ислам Омаров (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Ислам Омаров (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Ислам Омаров (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Ислам Омаров (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Ислам Омаров (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Ислам Омаров (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Маркос Родригес (Бра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Маркос Родригес (Бра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Маркос Родригес (Бра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Маркос Родригес (Бра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Маркос Родригес (Бра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Ислам Омаров (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Ислам Омаров (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Ислам Омаров (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Ислам Омаров (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Ислам Омаров (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Ислам Омаров (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Маркос Родригес (Бра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Маркос Родригес (Бра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Маркос Родригес (Бра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Маркос Родригес (Бра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Маркос Родригес (Бра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Маркос Родригес (Бра) должен задуматься о своей обороне.

Ислам Омаров (Рос) – Маркос Родригес (Бра) 22.07.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Ислам Омаров (Рос) и Маркос Родригес (Бра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Ислам Омаров (Рос) и Маркос Родригес (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Ислам Омаров (Рос) и Маркос Родригес (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Ислам Омаров (Рос) и Маркос Родригес (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Ислам Омаров (Рос) легко справится с таким соперником, как Маркос Родригес (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Ислам Омаров (Рос) в данный момент сильнее, нежели Маркос Родригес (Бра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Ислам Омаров (Рос)

Хотя Ислам Омаров (Рос) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Ислам Омаров (Рос) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Ислам Омаров (Рос) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Ислам Омаров (Рос) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Ислам Омаров (Рос) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Маркос Родригес (Бра)

Последний раз Маркос Родригес (Бра) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Маркос Родригес (Бра) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Маркос Родригес (Бра) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Маркос Родригес (Бра) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Маркос Родригес (Бра)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Маркос Родригес (Бра) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Ислам Омаров (Рос) — Маркос Родригес (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22.07.2022

В настоящее время Ислам Омаров (Рос) и Маркос Родригес (Бра) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Ислам Омаров (Рос) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Ислам Омаров (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Маркос Родригес (Бра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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