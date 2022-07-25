Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул — Смит/Фицджеральд. Прогноз, ставки на матч(26.07.22)

Прогноз Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул — Смит/Фицджеральд (26 июля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул — Смит/Фицджеральд 26 июля

26 июля в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул , а противостоять в этом поединке будет Смит/Фицджеральд.



Так как Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Смит/Фицджеральд, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 26 июля. Но, доказать обратное Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул все же сможет в 06:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул — Смит/Фицджеральд. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 26 июля, ведь именно в этот день на корте встречаются Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул и Смит/Фицджеральд. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 06:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул имеет на своем счету три победы, Смит/Фицджеральд может похвастаться четырьмя.

Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Смит/Фицджеральд

Нынешняя форма, которую демонстрирует Смит/Фицджеральд еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Смит/Фицджеральд постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Смит/Фицджеральд пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Смит/Фицджеральд не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Смит/Фицджеральд не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул и Смит/Фицджеральд. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул и Смит/Фицджеральд в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул и Смит/Фицджеральд имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул — Смит/Фицджеральд. Прогноз, ставки на матч(26.07.22)

Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул

На данном турнире Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул, это умение играть на травяных кортах.

Смит/Фицджеральд

На этом турнире Смит/Фицджеральд играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Смит/Фицджеральд какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Смит/Фицджеральд уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Смит/Фицджеральд много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Смит/Фицджеральд сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Смит/Фицджеральд не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул — Смит/Фицджеральд Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул и Смит/Фицджеральд. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул и Смит/Фицджеральд встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул и Смит/Фицджеральд довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул и Смит/Фицджеральд подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул — Смит/Фицджеральд: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул и Смит/Фицджеральд из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Смит/Фицджеральд относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Смит/Фицджеральд проводит второй или третий матч. А вот Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул — Смит/Фицджеральд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул и Смит/Фицджеральд сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул, и Смит/Фицджеральд будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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