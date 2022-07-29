Прогноз на бой Эльнур Абдураимов (Узб) — Антонио Леонель Морено Касас (Мек) 29-го июля

«Эльнур Абдураимов (Узб)» – «Антонио Леонель Морено Касас (Мек)». 29.07.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Эльнур Абдураимов (Узб) проведет 29.07.2022, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Антонио Леонель Морено Касас (Мек). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Эльнур Абдураимов (Узб) обладает несколькими чемпионскими титулами и 29.07.2022 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Антонио Леонель Морено Касас (Мек), так что вряд ли в 01:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эльнур Абдураимов (Узб) — Антонио Леонель Морено Касас (Мек):

победа Эльнур Абдураимов (Узб) – 1.025, ничья – 40, победа Антонио Леонель Морено Касас (Мек) – 15

Прогноз на матч Эльнур Абдураимов (Узб) – Антонио Леонель Морено Касас (Мек) Бои, титульный бой, 29.07.2022 :

Ставки по коэффициенту 1.025 окажутся выигрышными, если Эльнур Абдураимов (Узб) станет победителем боя. Если выиграет Антонио Леонель Морено Касас (Мек), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 15.

История личных встреч

На профессиональном ринге Эльнур Абдураимов (Узб) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Эльнур Абдураимов (Узб) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Эльнур Абдураимов (Узб) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Эльнур Абдураимов (Узб) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Эльнур Абдураимов (Узб) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Антонио Леонель Морено Касас (Мек) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Антонио Леонель Морено Касас (Мек) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Антонио Леонель Морено Касас (Мек), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Антонио Леонель Морено Касас (Мек) должен быть в хорошей физической форме. Антонио Леонель Морено Касас (Мек) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Эльнур Абдураимов (Узб) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Эльнур Абдураимов (Узб) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Эльнур Абдураимов (Узб) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Эльнур Абдураимов (Узб) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Эльнур Абдураимов (Узб) валится с ног. К тому же, Эльнур Абдураимов (Узб) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Эльнур Абдураимов (Узб) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Антонио Леонель Морено Касас (Мек) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Антонио Леонель Морено Касас (Мек) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Антонио Леонель Морено Касас (Мек) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Антонио Леонель Морено Касас (Мек) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Антонио Леонель Морено Касас (Мек), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Эльнур Абдураимов (Узб) – Антонио Леонель Морено Касас (Мек) 29.07.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Эльнур Абдураимов (Узб) и Антонио Леонель Морено Касас (Мек). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Эльнур Абдураимов (Узб) и Антонио Леонель Морено Касас (Мек) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Эльнур Абдураимов (Узб) будет намного сильнее, чем Антонио Леонель Морено Касас (Мек), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Эльнур Абдураимов (Узб) в данный момент сильнее, нежели Антонио Леонель Морено Касас (Мек), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Эльнур Абдураимов (Узб)

Свою самую выдающуюся победу Эльнур Абдураимов (Узб) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Эльнур Абдураимов (Узб) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Эльнур Абдураимов (Узб) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Эльнур Абдураимов (Узб) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Эльнур Абдураимов (Узб) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Антонио Леонель Морено Касас (Мек)

Антонио Леонель Морено Касас (Мек) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Антонио Леонель Морено Касас (Мек) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Антонио Леонель Морено Касас (Мек) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Антонио Леонель Морено Касас (Мек) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Антонио Леонель Морено Касас (Мек) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Эльнур Абдураимов (Узб) — Антонио Леонель Морено Касас (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 29.07.2022

Несмотря на то, что Эльнур Абдураимов (Узб) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Антонио Леонель Морено Касас (Мек) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Эльнур Абдураимов (Узб) — Антонио Леонель Морено Касас (Мек) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Эльнур Абдураимов (Узб) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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