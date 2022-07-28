Прогноз на бой Татьяна Фирсова (Тур) — Махсуда Жаппарова (Каз) 29 июля

«Татьяна Фирсова (Тур)» – «Махсуда Жаппарова (Каз)». 29.07.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Татьяна Фирсова (Тур) проведет 29-го июля 2022 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Махсуда Жаппарова (Каз). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 15:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 29-го июля 2022 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Татьяна Фирсова (Тур) — Махсуда Жаппарова (Каз). По Москве начало данного поединка будет в 15:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Татьяна Фирсова (Тур) — Махсуда Жаппарова (Каз):

победа Татьяна Фирсова (Тур) – 0, ничья – 0, победа Махсуда Жаппарова (Каз) – 0

Прогноз на матч Татьяна Фирсова (Тур) – Махсуда Жаппарова (Каз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29-го июля 2022 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Татьяна Фирсова (Тур) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Махсуда Жаппарова (Каз) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Татьяна Фирсова (Тур) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Татьяна Фирсова (Тур) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Татьяна Фирсова (Тур) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Татьяна Фирсова (Тур) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Махсуда Жаппарова (Каз) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Махсуда Жаппарова (Каз) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Махсуда Жаппарова (Каз) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Махсуда Жаппарова (Каз) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Махсуда Жаппарова (Каз) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Татьяна Фирсова (Тур) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Татьяна Фирсова (Тур) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Татьяна Фирсова (Тур) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Татьяна Фирсова (Тур) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Татьяна Фирсова (Тур) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Татьяна Фирсова (Тур) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Махсуда Жаппарова (Каз) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Махсуда Жаппарова (Каз) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Махсуда Жаппарова (Каз) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Махсуда Жаппарова (Каз) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Махсуда Жаппарова (Каз) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Махсуда Жаппарова (Каз) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Махсуда Жаппарова (Каз) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Татьяна Фирсова (Тур) – Махсуда Жаппарова (Каз) 29.07.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Татьяна Фирсова (Тур) и Махсуда Жаппарова (Каз), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Татьяна Фирсова (Тур) и Махсуда Жаппарова (Каз) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Татьяна Фирсова (Тур) и Махсуда Жаппарова (Каз), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Татьяна Фирсова (Тур) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Татьяна Фирсова (Тур) и Махсуда Жаппарова (Каз), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Махсуда Жаппарова (Каз) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Татьяна Фирсова (Тур)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Татьяна Фирсова (Тур) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Татьяна Фирсова (Тур) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Татьяна Фирсова (Тур) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Татьяна Фирсова (Тур) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Махсуда Жаппарова (Каз)

Сейчас Махсуда Жаппарова (Каз) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Махсуда Жаппарова (Каз) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Махсуда Жаппарова (Каз) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Махсуда Жаппарова (Каз) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Махсуда Жаппарова (Каз) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Татьяна Фирсова (Тур) — Махсуда Жаппарова (Каз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29-го июля 2022 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Татьяна Фирсова (Тур) — Махсуда Жаппарова (Каз) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Татьяна Фирсова (Тур) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Татьяна Фирсова (Тур) и Махсуда Жаппарова (Каз), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Татьяна Фирсова (Тур) выиграет с помощью нокаута.

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