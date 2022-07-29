Прогноз на бой Мацей Захольский (Пол) — Конрад Фурманек (Пол) 29-го июля 2022 года

«Мацей Захольский (Пол)» – «Конрад Фурманек (Пол)». 29.07.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 29.07.2022 состоится интересный поединок Мацей Захольский (Пол) — Конрад Фурманек (Пол), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 19:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 19:00 по московскому времени Мацей Захольский (Пол) и Конрад Фурманек (Пол) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 29.07.2022, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Мацей Захольский (Пол) и Конрад Фурманек (Пол) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Мацей Захольский (Пол).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мацей Захольский (Пол) — Конрад Фурманек (Пол):

победа Мацей Захольский (Пол) – 0, ничья – 0, победа Конрад Фурманек (Пол) – 0

Прогноз на матч Мацей Захольский (Пол) – Конрад Фурманек (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29.07.2022 :

Из-за того, что все ставят на то, что Мацей Захольский (Пол) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Конрад Фурманек (Пол) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Мацей Захольский (Пол) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Мацей Захольский (Пол) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Мацей Захольский (Пол) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Мацей Захольский (Пол) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Мацей Захольский (Пол) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Мацей Захольский (Пол) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Мацей Захольский (Пол) может и не устоять на ногах.

Конрад Фурманек (Пол) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Конрад Фурманек (Пол) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Конрад Фурманек (Пол) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Конрад Фурманек (Пол) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Конрад Фурманек (Пол) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Мацей Захольский (Пол) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Мацей Захольский (Пол) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Мацей Захольский (Пол) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Мацей Захольский (Пол) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Мацей Захольский (Пол) валится с ног. К тому же, Мацей Захольский (Пол) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Мацей Захольский (Пол) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Конрад Фурманек (Пол) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Конрад Фурманек (Пол) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Конрад Фурманек (Пол) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Конрад Фурманек (Пол) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Конрад Фурманек (Пол), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Мацей Захольский (Пол) – Конрад Фурманек (Пол) 29.07.22

Появление на ринге таких бойцов, как Мацей Захольский (Пол) и Конрад Фурманек (Пол) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Мацей Захольский (Пол) и Конрад Фурманек (Пол). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Мацей Захольский (Пол) и Конрад Фурманек (Пол). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Мацей Захольский (Пол) и Конрад Фурманек (Пол) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Мацей Захольский (Пол) и Конрад Фурманек (Пол) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Мацей Захольский (Пол) — Конрад Фурманек (Пол) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Мацей Захольский (Пол) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Мацей Захольский (Пол) — Конрад Фурманек (Пол) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Конрад Фурманек (Пол).

Мацей Захольский (Пол)

Как бы Мацей Захольский (Пол) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Мацей Захольский (Пол) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Мацей Захольский (Пол) дрался на ринге только с представителями своей страны. Мацей Захольский (Пол) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Мацей Захольский (Пол) совершенно не работает над собственной защитой.

Конрад Фурманек (Пол)

В своей карьере Конрад Фурманек (Пол) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Конрад Фурманек (Пол) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Конрад Фурманек (Пол) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Конрад Фурманек (Пол) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Мацей Захольский (Пол) — Конрад Фурманек (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29.07.2022

Несмотря на то, что Мацей Захольский (Пол) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Конрад Фурманек (Пол) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Мацей Захольский (Пол) и Конрад Фурманек (Пол), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Мацей Захольский (Пол) выиграет бой.

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