Прогноз на бой Жан-Поль Лебоснояни (США) — Калеб Холл (США) 29 июля

«Жан-Поль Лебоснояни (США)» – «Калеб Холл (США)». 29.07.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 29-го июля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Жан-Поль Лебоснояни (США) — Калеб Холл (США). На ринге его участники появятся в 23:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Жан-Поль Лебоснояни (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Жан-Поль Лебоснояни (США) — Калеб Холл (США) пройдет 29-го июля, и можно не сомневаться, что в 23:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Жан-Поль Лебоснояни (США) имеет две победы нокаутом, а Калеб Холл (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жан-Поль Лебоснояни (США) — Калеб Холл (США):

победа Жан-Поль Лебоснояни (США) – 0, ничья – 0, победа Калеб Холл (США) – 0

Прогноз на матч Жан-Поль Лебоснояни (США) – Калеб Холл (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29-го июля :

Букмекерские конторы на бой Жан-Поль Лебоснояни (США) — Калеб Холл (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Жан-Поль Лебоснояни (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Жан-Поль Лебоснояни (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Жан-Поль Лебоснояни (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Жан-Поль Лебоснояни (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Калеб Холл (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Калеб Холл (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Калеб Холл (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Калеб Холл (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Калеб Холл (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Жан-Поль Лебоснояни (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Жан-Поль Лебоснояни (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Жан-Поль Лебоснояни (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Жан-Поль Лебоснояни (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Калеб Холл (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Калеб Холл (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Калеб Холл (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Калеб Холл (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Калеб Холл (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Жан-Поль Лебоснояни (США) – Калеб Холл (США) 29.07.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Жан-Поль Лебоснояни (США) и Калеб Холл (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Жан-Поль Лебоснояни (США) и Калеб Холл (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Жан-Поль Лебоснояни (США) и Калеб Холл (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Жан-Поль Лебоснояни (США) и Калеб Холл (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Жан-Поль Лебоснояни (США) и Калеб Холл (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Жан-Поль Лебоснояни (США) и Калеб Холл (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Жан-Поль Лебоснояни (США) выиграет бой.

Титульный бой Жан-Поль Лебоснояни (США) — Калеб Холл (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Калеб Холл (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Жан-Поль Лебоснояни (США)

Жан-Поль Лебоснояни (США) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Жан-Поль Лебоснояни (США) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Жан-Поль Лебоснояни (США) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Жан-Поль Лебоснояни (США) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Жан-Поль Лебоснояни (США) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Калеб Холл (США)

Последний раз Калеб Холл (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Калеб Холл (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Калеб Холл (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Калеб Холл (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Калеб Холл (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Калеб Холл (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Жан-Поль Лебоснояни (США) — Калеб Холл (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29-го июля

Несмотря на то, что Жан-Поль Лебоснояни (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Калеб Холл (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Так как Жан-Поль Лебоснояни (США) и Калеб Холл (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

http://rockaluga.ru/cat1-752531-prognoz-franchesko-ferrari-dzhovanni-oradini-28-go-iyulya-2022-goda-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat3-558883-prognoz-na-match-kerri-bekman-hana-gamrasi-ot-eksperta-29-07-22/