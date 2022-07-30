Прогноз на бой Лукас Мартинс (Бра) — Энрике Маркес (Бра) 30-го июля 2022 года

«Лукас Мартинс (Бра)» – «Энрике Маркес (Бра)». 30.07.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Лукас Мартинс (Бра) — Энрике Маркес (Бра) на 30.07.2022, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Лукас Мартинс (Бра) и Энрике Маркес (Бра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 03:30.

Стало известно, что именно 30.07.2022 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Лукас Мартинс (Бра) — Энрике Маркес (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 03:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лукас Мартинс (Бра) — Энрике Маркес (Бра):

победа Лукас Мартинс (Бра) – 1.9, ничья – 52, победа Энрике Маркес (Бра) – 1.87

Прогноз на матч Лукас Мартинс (Бра) – Энрике Маркес (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30.07.2022 :

Так как Лукас Мартинс (Бра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.9. В то же время Энрике Маркес (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 1.87.

История личных встреч

На профессиональном ринге Лукас Мартинс (Бра) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Лукас Мартинс (Бра) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Лукас Мартинс (Бра) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Лукас Мартинс (Бра) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Лукас Мартинс (Бра) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Энрике Маркес (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Энрике Маркес (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Энрике Маркес (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Энрике Маркес (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Энрике Маркес (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Лукас Мартинс (Бра) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Лукас Мартинс (Бра) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Лукас Мартинс (Бра) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Лукас Мартинс (Бра) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Лукас Мартинс (Бра) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Лукас Мартинс (Бра) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Энрике Маркес (Бра) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Энрике Маркес (Бра) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Энрике Маркес (Бра) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Энрике Маркес (Бра) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Лукас Мартинс (Бра) – Энрике Маркес (Бра) 30.07.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Лукас Мартинс (Бра) и Энрике Маркес (Бра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Лукас Мартинс (Бра) и Энрике Маркес (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Лукас Мартинс (Бра) и Энрике Маркес (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Лукас Мартинс (Бра) и Энрике Маркес (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Лукас Мартинс (Бра) — Энрике Маркес (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Энрике Маркес (Бра) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Лукас Мартинс (Бра) и Энрике Маркес (Бра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Энрике Маркес (Бра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Лукас Мартинс (Бра)

Как бы Лукас Мартинс (Бра) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Лукас Мартинс (Бра) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Лукас Мартинс (Бра) дрался на ринге только с представителями своей страны. Лукас Мартинс (Бра) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Лукас Мартинс (Бра) совершенно не работает над собственной защитой.

Энрике Маркес (Бра)

Последний раз Энрике Маркес (Бра) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Энрике Маркес (Бра) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Энрике Маркес (Бра) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Энрике Маркес (Бра) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Энрике Маркес (Бра)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Энрике Маркес (Бра) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Лукас Мартинс (Бра) — Энрике Маркес (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30.07.2022

Так как Лукас Мартинс (Бра) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Энрике Маркес (Бра).

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Лукас Мартинс (Бра) будет намного сильнее, чем Энрике Маркес (Бра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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