Прогноз на бой Трей Мэнли (США) — Исаак Уоткинс (США) 30 июля

«Трей Мэнли (США)» – «Исаак Уоткинс (США)». 30.07.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 30-го июля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Трей Мэнли (США) — Исаак Уоткинс (США). На ринге его участники появятся в 02:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Трей Мэнли (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 30-го июля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Трей Мэнли (США) — Исаак Уоткинс (США). По Москве начало данного поединка будет в 02:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Трей Мэнли (США) — Исаак Уоткинс (США):

победа Трей Мэнли (США) – 0, ничья – 0, победа Исаак Уоткинс (США) – 0

Прогноз на матч Трей Мэнли (США) – Исаак Уоткинс (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30-го июля :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Трей Мэнли (США) не очень выгодно, а вот Исаак Уоткинс (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Трей Мэнли (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Трей Мэнли (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Трей Мэнли (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Трей Мэнли (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Трей Мэнли (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Трей Мэнли (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Исаак Уоткинс (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Исаак Уоткинс (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Исаак Уоткинс (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Исаак Уоткинс (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Исаак Уоткинс (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Трей Мэнли (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Трей Мэнли (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Трей Мэнли (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Трей Мэнли (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Трей Мэнли (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Трей Мэнли (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Исаак Уоткинс (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Исаак Уоткинс (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Исаак Уоткинс (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Исаак Уоткинс (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Исаак Уоткинс (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Исаак Уоткинс (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Исаак Уоткинс (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Трей Мэнли (США) – Исаак Уоткинс (США) 30.07.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Трей Мэнли (США) и Исаак Уоткинс (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Трей Мэнли (США) и Исаак Уоткинс (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Трей Мэнли (США) и Исаак Уоткинс (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Трей Мэнли (США) сейчас находится на пике формы, так что Исаак Уоткинс (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Трей Мэнли (США).

Титульный бой Трей Мэнли (США) — Исаак Уоткинс (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Исаак Уоткинс (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Трей Мэнли (США)

Хотя Трей Мэнли (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Трей Мэнли (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Трей Мэнли (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Трей Мэнли (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Трей Мэнли (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Исаак Уоткинс (США)

Последний раз Исаак Уоткинс (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Исаак Уоткинс (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Исаак Уоткинс (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Исаак Уоткинс (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Исаак Уоткинс (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Исаак Уоткинс (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Трей Мэнли (США) — Исаак Уоткинс (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30-го июля

Никто не сомневается, что Трей Мэнли (США) намного сильнее, чем Исаак Уоткинс (США), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Трей Мэнли (США) сейчас находится на пике формы, так что Исаак Уоткинс (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Трей Мэнли (США).

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