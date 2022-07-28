Марк-Андреа Хуслер — Жоффрей Бланкано. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.07.22)

Прогноз Марк-Андреа Хуслер — Жоффрей Бланкано (29-го июля 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Марк-Андреа Хуслер — Жоффрей Бланкано 29-го июля 2022 года

29-го июля 2022 года в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Марк-Андреа Хуслер , а противостоять в этом поединке будет Жоффрей Бланкано.



Марк-Андреа Хуслер сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 29-го июля 2022 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Жоффрей Бланкано. По Москве данный поединок начнется в 12:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Жоффрей Бланкано, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Марк-Андреа Хуслер — Жоффрей Бланкано. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

29-го июля 2022 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Марк-Андреа Хуслер — Жоффрей Бланкано. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 12:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Жоффрей Бланкано, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Жоффрей Бланкано выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Марк-Андреа Хуслер

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Марк-Андреа Хуслер находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Марк-Андреа Хуслер является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Марк-Андреа Хуслер умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Марк-Андреа Хуслер обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Марк-Андреа Хуслер может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Жоффрей Бланкано

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Жоффрей Бланкано имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Жоффрей Бланкано демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Жоффрей Бланкано не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Жоффрей Бланкано не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Марк-Андреа Хуслер — Жоффрей Бланкано. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Марк-Андреа Хуслер и Жоффрей Бланкано будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Марк-Андреа Хуслер — Жоффрей Бланкано. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.07.22)

Марк-Андреа Хуслер

В этом сезоне Марк-Андреа Хуслер демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Марк-Андреа Хуслер уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Марк-Андреа Хуслер любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Марк-Андреа Хуслер часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Марк-Андреа Хуслер умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Жоффрей Бланкано

На этом турнире Жоффрей Бланкано играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Жоффрей Бланкано какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Жоффрей Бланкано уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Жоффрей Бланкано много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Жоффрей Бланкано сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Жоффрей Бланкано не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Марк-Андреа Хуслер — Жоффрей Бланкано Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Марк-Андреа Хуслер и Жоффрей Бланкано. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Марк-Андреа Хуслер — Жоффрей Бланкано: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Марк-Андреа Хуслер имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Марк-Андреа Хуслер и Жоффрей Бланкано отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Жоффрей Бланкано в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Марк-Андреа Хуслер превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Жоффрей Бланкано сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Марк-Андреа Хуслер гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Марк-Андреа Хуслер — Жоффрей Бланкано. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Марк-Андреа Хуслер и Жоффрей Бланкано. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Марк-Андреа Хуслер и для Жоффрей Бланкано, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-577006-stavki-na-match-yuliya-graber-marina-bassols-ribera-prognoz-na-tennis-ot-28-07-22/