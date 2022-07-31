Прогноз на бой Юки Мотоя (Япо) — Синобу Ота (Япо) 31-го июля

«Юки Мотоя (Япо)» – «Синобу Ота (Япо)». 31.07.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Юки Мотоя (Япо) проведет 31-го июля 2022 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Синобу Ота (Япо). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 06:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 31-го июля 2022 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Юки Мотоя (Япо) — Синобу Ота (Япо). По Москве начало данного поединка будет в 06:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юки Мотоя (Япо) — Синобу Ота (Япо):

победа Юки Мотоя (Япо) – 0, ничья – 0, победа Синобу Ота (Япо) – 0

Прогноз на матч Юки Мотоя (Япо) – Синобу Ота (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 31-го июля 2022 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Юки Мотоя (Япо) не очень выгодно, а вот Синобу Ота (Япо) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Юки Мотоя (Япо) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Юки Мотоя (Япо) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Юки Мотоя (Япо) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Юки Мотоя (Япо) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Юки Мотоя (Япо) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Юки Мотоя (Япо) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Юки Мотоя (Япо) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Синобу Ота (Япо) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Синобу Ота (Япо) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Синобу Ота (Япо) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Синобу Ота (Япо) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Синобу Ота (Япо) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Юки Мотоя (Япо) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Юки Мотоя (Япо) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Юки Мотоя (Япо) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Юки Мотоя (Япо) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Юки Мотоя (Япо) валится с ног. К тому же, Юки Мотоя (Япо) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Юки Мотоя (Япо) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Синобу Ота (Япо) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Синобу Ота (Япо) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Синобу Ота (Япо) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Синобу Ота (Япо) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Синобу Ота (Япо) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Синобу Ота (Япо) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Синобу Ота (Япо) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Юки Мотоя (Япо) – Синобу Ота (Япо) 31.07.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Юки Мотоя (Япо) и Синобу Ота (Япо) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Юки Мотоя (Япо) и Синобу Ота (Япо) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Юки Мотоя (Япо) — Синобу Ота (Япо) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Юки Мотоя (Япо) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Юки Мотоя (Япо) в данный момент сильнее, нежели Синобу Ота (Япо), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Юки Мотоя (Япо)

Юки Мотоя (Япо) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Юки Мотоя (Япо) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Юки Мотоя (Япо) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Юки Мотоя (Япо) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Юки Мотоя (Япо) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Синобу Ота (Япо)

На данный момент Синобу Ота (Япо) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Синобу Ота (Япо) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Синобу Ота (Япо) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Синобу Ота (Япо) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Синобу Ота (Япо) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Юки Мотоя (Япо) — Синобу Ота (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 31-го июля 2022 года

В настоящее время Юки Мотоя (Япо) и Синобу Ота (Япо) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Юки Мотоя (Япо) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Юки Мотоя (Япо) и Синобу Ота (Япо) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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