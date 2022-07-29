Политехника Лодзь (жен) — ПНУ Ивано-Франковск (жен). Прогноз, ставки на матч(30.07.22)

Прогноз Политехника Лодзь (жен) — ПНУ Ивано-Франковск (жен) (30 июля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Политехника Лодзь (жен) — ПНУ Ивано-Франковск (жен) 30-го июля 2022 года

30-го июля 2022 года в 12:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Европейские игры среди университетов, в котором на своей площадке местный клуб Политехника Лодзь (жен) примет соперника по национальному первенству ПНУ Ивано-Франковск (жен).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Политехника Лодзь (жен) – ПНУ Ивано-Франковск (жен), запланированный на 30-го июля 2022 года. Баскетболисты появятся на площадке в 12:15 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб ПНУ Ивано-Франковск (жен), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Политехника Лодзь (жен) — ПНУ Ивано-Франковск (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 30-го июля 2022 года в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Политехника Лодзь (жен) — ПНУ Ивано-Франковск (жен). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 12:15 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Политехника Лодзь (жен), одержав семь побед.

Политехника Лодзь (жен)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Политехника Лодзь (жен) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Политехника Лодзь (жен) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Политехника Лодзь (жен) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



ПНУ Ивано-Франковск (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб ПНУ Ивано-Франковск (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб ПНУ Ивано-Франковск (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба ПНУ Ивано-Франковск (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

Политехника Лодзь (жен) — ПНУ Ивано-Франковск (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 30-го июля 2022 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Политехника Лодзь (жен) — ПНУ Ивано-Франковск (жен). А так как начало встречи в 12:15 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Политехника Лодзь (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Политехника Лодзь (жен) — ПНУ Ивано-Франковск (жен). Прогноз, ставки на матч(30.07.22)

Политехника Лодзь (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Политехника Лодзь (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Политехника Лодзь (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Политехника Лодзь (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

ПНУ Ивано-Франковск (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб ПНУ Ивано-Франковск (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб ПНУ Ивано-Франковск (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба ПНУ Ивано-Франковск (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Политехника Лодзь (жен) — ПНУ Ивано-Франковск (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Политехника Лодзь (жен) — ПНУ Ивано-Франковск (жен), который должен пройти 30-го июля 2022 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 12:15 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Политехника Лодзь (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Политехника Лодзь (жен) — ПНУ Ивано-Франковск (жен): хозяева докажут превосходство над соперником

Прошлый матч баскетбольный клуб Политехника Лодзь (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Политехника Лодзь (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Политехника Лодзь (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Политехника Лодзь (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб ПНУ Ивано-Франковск (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб ПНУ Ивано-Франковск (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб ПНУ Ивано-Франковск (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Политехника Лодзь (жен) — ПНУ Ивано-Франковск (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Политехника Лодзь (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Политехника Лодзь (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Политехника Лодзь (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба ПНУ Ивано-Франковск (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб ПНУ Ивано-Франковск (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба ПНУ Ивано-Франковск (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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