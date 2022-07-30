Прогноз на бой Шон Сантелла (США) — Эдилсеу Алвес (Бра) 30-го июля

«Шон Сантелла (США)» – «Эдилсеу Алвес (Бра)». 30.07.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 30 июля должен состояться бой Шон Сантелла (США) — Эдилсеу Алвес (Бра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 23:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Шон Сантелла (США) и Эдилсеу Алвес (Бра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 23:00 по московскому времени Шон Сантелла (США) и Эдилсеу Алвес (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 30 июля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Шон Сантелла (США) и Эдилсеу Алвес (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Шон Сантелла (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шон Сантелла (США) — Эдилсеу Алвес (Бра):

победа Шон Сантелла (США) – 0, ничья – 0, победа Эдилсеу Алвес (Бра) – 0

Прогноз на матч Шон Сантелла (США) – Эдилсеу Алвес (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30 июля :

Из-за того, что все ставят на то, что Шон Сантелла (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Эдилсеу Алвес (Бра) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Шон Сантелла (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Шон Сантелла (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Шон Сантелла (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Шон Сантелла (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Шон Сантелла (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Эдилсеу Алвес (Бра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Эдилсеу Алвес (Бра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Эдилсеу Алвес (Бра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Эдилсеу Алвес (Бра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Эдилсеу Алвес (Бра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Шон Сантелла (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Шон Сантелла (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Шон Сантелла (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Шон Сантелла (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Шон Сантелла (США) валится с ног. К тому же, Шон Сантелла (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Шон Сантелла (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Эдилсеу Алвес (Бра) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Эдилсеу Алвес (Бра) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Эдилсеу Алвес (Бра) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Эдилсеу Алвес (Бра) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Шон Сантелла (США) – Эдилсеу Алвес (Бра) 30.07.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Шон Сантелла (США) и Эдилсеу Алвес (Бра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Шон Сантелла (США) и Эдилсеу Алвес (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Шон Сантелла (США) и Эдилсеу Алвес (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Шон Сантелла (США) и Эдилсеу Алвес (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Шон Сантелла (США) и Эдилсеу Алвес (Бра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Шон Сантелла (США) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Шон Сантелла (США) — Эдилсеу Алвес (Бра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Эдилсеу Алвес (Бра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Шон Сантелла (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Шон Сантелла (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Шон Сантелла (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Шон Сантелла (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Шон Сантелла (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Эдилсеу Алвес (Бра)

Уже несколько лет Эдилсеу Алвес (Бра) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Эдилсеу Алвес (Бра) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Эдилсеу Алвес (Бра) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Шон Сантелла (США) — Эдилсеу Алвес (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30 июля

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Шон Сантелла (США) — Эдилсеу Алвес (Бра) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Шон Сантелла (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Шон Сантелла (США) будет намного сильнее, чем Эдилсеу Алвес (Бра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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