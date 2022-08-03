Прогноз УЕ Ред Уорриорс — Арельяно Юниверсити Чифс (03.08.2022), ставки и коэффициенты

УЕ Ред Уорриорс — Арельяно Юниверсити Чифс. Прогноз, ставки на матч. Филиппины (03.08.22)

03.08.2022 в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб УЕ Ред Уорриорс примет соперника по национальному первенству Арельяно Юниверсити Чифс.



Баскетболисты клубов УЕ Ред Уорриорс и Арельяно Юниверсити Чифс в 06:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 03.08.2022. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК УЕ Ред Уорриорс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния УЕ Ред Уорриорс также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ УЕ Ред Уорриорс — Арельяно Юниверсити Чифс:

В 06:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов УЕ Ред Уорриорс и Арельяно Юниверсити Чифс. Организаторы турнира собираются провести данную игру 03.08.2022. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Арельяно Юниверсити Чифс. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК УЕ Ред Уорриорс, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

УЕ Ред Уорриорс

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб УЕ Ред Уорриорс отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб УЕ Ред Уорриорс проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь УЕ Ред Уорриорс занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Арельяно Юниверсити Чифс

На данный момент баскетбольный клуб Арельяно Юниверсити Чифс занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Арельяно Юниверсити Чифс мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Арельяно Юниверсити Чифс не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз на матч УЕ Ред Уорриорс — Арельяно Юниверсити Чифс

Болельщики баскетбольного клуба УЕ Ред Уорриорс собираются 03.08.2022 активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Арельяно Юниверсити Чифс. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 06:00 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



УЕ Ред Уорриорс — Арельяно Юниверсити Чифс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.08.22)

УЕ Ред Уорриорс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб УЕ Ред Уорриорс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК УЕ Ред Уорриорс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб УЕ Ред Уорриорс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба УЕ Ред Уорриорс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Арельяно Юниверсити Чифс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Арельяно Юниверсити Чифс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Арельяно Юниверсити Чифс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч УЕ Ред Уорриорс — Арельяно Юниверсити Чифс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб УЕ Ред Уорриорс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 03.08.2022 сыграет матч против БК Арельяно Юниверсити Чифс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 06:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК УЕ Ред Уорриорс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

УЕ Ред Уорриорс — Арельяно Юниверсити Чифс: команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне баскетбольный клуб УЕ Ред Уорриорс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб УЕ Ред Уорриорс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба УЕ Ред Уорриорс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Арельяно Юниверсити Чифс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Арельяно Юниверсити Чифс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Арельяно Юниверсити Чифс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ УЕ Ред Уорриорс — Арельяно Юниверсити Чифс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб УЕ Ред Уорриорс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб УЕ Ред Уорриорс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба УЕ Ред Уорриорс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Арельяно Юниверсити Чифс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Арельяно Юниверсити Чифс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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