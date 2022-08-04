Прогноз Ивановски/Коунтоуракис — Занотти/Феррари (04.08.2022), ставки и коэффициенты

Ивановски/Коунтоуракис — Занотти/Феррари. Прогноз, ставки на матч (04.08.22)

04.08.2022 в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ивановски/Коунтоуракис , а противостоять в этом поединке будет Занотти/Феррари.



Судья теннисного матча Ивановски/Коунтоуракис — Занотти/Феррари должен дать знак о старте игры в 08:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 04.08.2022, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Ивановски/Коунтоуракис и Занотти/Феррари более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Ивановски/Коунтоуракис имеет четыре победы, то Занотти/Феррари может похвастаться лишь двумя победами.



Ивановски/Коунтоуракис — Занотти/Феррари. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 08:00 по Москве Ивановски/Коунтоуракис выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Занотти/Феррари. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 04.08.2022. Ивановски/Коунтоуракис не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Ивановски/Коунтоуракис

В этом сезоне Ивановски/Коунтоуракис показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Ивановски/Коунтоуракис сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Ивановски/Коунтоуракис еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Ивановски/Коунтоуракис обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Ивановски/Коунтоуракис играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Ивановски/Коунтоуракис любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Занотти/Феррари

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Занотти/Феррарив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Занотти/Феррари играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Занотти/Феррари держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Занотти/Феррари демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Занотти/Феррари находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Ивановски/Коунтоуракис — Занотти/Феррари. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Ивановски/Коунтоуракис и Занотти/Феррари не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Ивановски/Коунтоуракис и Занотти/Феррари. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Ивановски/Коунтоуракис — Занотти/Феррари. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.08.22)

Ивановски/Коунтоуракис

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Ивановски/Коунтоуракис, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Ивановски/Коунтоуракис уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Ивановски/Коунтоуракис старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Ивановски/Коунтоуракис, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Ивановски/Коунтоуракис не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Ивановски/Коунтоуракис все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Ивановски/Коунтоуракис точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Занотти/Феррари

На этом турнире Занотти/Феррари играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Занотти/Феррари какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Занотти/Феррари уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Занотти/Феррари много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Занотти/Феррари сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Занотти/Феррари не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Ивановски/Коунтоуракис — Занотти/Феррари Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Ивановски/Коунтоуракис и Занотти/Феррари. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Ивановски/Коунтоуракис — Занотти/Феррари: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Ивановски/Коунтоуракис и Занотти/Феррари, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Ивановски/Коунтоуракис сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Занотти/Феррари имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Ивановски/Коунтоуракис – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Ивановски/Коунтоуракис и Занотти/Феррари на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ивановски/Коунтоуракис — Занотти/Феррари. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ивановски/Коунтоуракис и Занотти/Феррари сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ивановски/Коунтоуракис, и Занотти/Феррари будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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