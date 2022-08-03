Бакши/Ткемаладзе — Жукэйев/Лешем: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Бакши/Ткемаладзе — Жукэйев/Лешем (04-го августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бакши/Ткемаладзе — Жукэйев/Лешем 04-го августа

04-го августа в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бакши/Ткемаладзе , а противостоять в этом поединке будет Жукэйев/Лешем.



Так как Бакши/Ткемаладзе в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Жукэйев/Лешем, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 04-го августа. Но, доказать обратное Бакши/Ткемаладзе все же сможет в 13:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Бакши/Ткемаладзе — Жукэйев/Лешем. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 04-го августа, так что в разделе тенниса можно найти поединок Бакши/Ткемаладзе — Жукэйев/Лешем. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 13:30 по Москве, пока не начался поединок. Бакши/Ткемаладзе и Жукэйев/Лешем еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Бакши/Ткемаладзе

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Бакши/Ткемаладзе находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Бакши/Ткемаладзе является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Бакши/Ткемаладзе умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Бакши/Ткемаладзе обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Бакши/Ткемаладзе может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Жукэйев/Лешем

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Жукэйев/Лешем имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Жукэйев/Лешем демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Жукэйев/Лешем не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Жукэйев/Лешем не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Бакши/Ткемаладзе и Жукэйев/Лешем являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Прогноз и ставка на матч Бакши/Ткемаладзе — Жукэйев/Лешем 04-го августа

Бакши/Ткемаладзе

Несмотря на внушительный возраст, Бакши/Ткемаладзе демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Бакши/Ткемаладзе гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Бакши/Ткемаладзе обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Бакши/Ткемаладзе снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Бакши/Ткемаладзе может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Жукэйев/Лешем

В этом сезоне Жукэйев/Лешем действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Жукэйев/Лешем обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Жукэйев/Лешем не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Жукэйев/Лешем не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Жукэйев/Лешем имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Бакши/Ткемаладзе — Жукэйев/Лешем Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бакши/Ткемаладзе и Жукэйев/Лешем. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бакши/Ткемаладзе и Жукэйев/Лешем встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бакши/Ткемаладзе и Жукэйев/Лешем довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бакши/Ткемаладзе и Жукэйев/Лешем подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бакши/Ткемаладзе — Жукэйев/Лешем: погода помешает показать хороший теннис

Бакши/Ткемаладзе и Жукэйев/Лешем которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бакши/Ткемаладзе имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Жукэйев/Лешем хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бакши/Ткемаладзе. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Жукэйев/Лешем умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бакши/Ткемаладзе довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Жукэйев/Лешем вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бакши/Ткемаладзе.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бакши/Ткемаладзе — Жукэйев/Лешем. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бакши/Ткемаладзе и Жукэйев/Лешем. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бакши/Ткемаладзе и для Жукэйев/Лешем, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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