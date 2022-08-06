Прогноз на бой Хота Ниномия (США) — Ник Тавалера (США) 06 августа

«Хота Ниномия (США)» – «Ник Тавалера (США)». 06.08.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 06.08.2022 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Хота Ниномия (США) — Ник Тавалера (США). На ринге его участники появятся в 04:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Хота Ниномия (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 04:00 по московскому времени Хота Ниномия (США) и Ник Тавалера (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 06.08.2022, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Хота Ниномия (США) и Ник Тавалера (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Хота Ниномия (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хота Ниномия (США) — Ник Тавалера (США):

победа Хота Ниномия (США) – 1.26, ничья – 65, победа Ник Тавалера (США) – 3.74

Прогноз на матч Хота Ниномия (США) – Ник Тавалера (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06.08.2022 :

Букмекерские конторы на бой Хота Ниномия (США) — Ник Тавалера (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.26 и 3.74.

История личных встреч

В профессиональной карьере Хота Ниномия (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Хота Ниномия (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Хота Ниномия (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Хота Ниномия (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Хота Ниномия (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Хота Ниномия (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Ник Тавалера (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Ник Тавалера (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Ник Тавалера (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Ник Тавалера (США) должен быть в хорошей физической форме. Ник Тавалера (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хота Ниномия (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Хота Ниномия (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Хота Ниномия (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Хота Ниномия (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Хота Ниномия (США) валится с ног. К тому же, Хота Ниномия (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Хота Ниномия (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Ник Тавалера (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Ник Тавалера (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Ник Тавалера (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Ник Тавалера (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Ник Тавалера (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Ник Тавалера (США) должен задуматься о своей обороне.

Хота Ниномия (США) – Ник Тавалера (США) 06.08.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Хота Ниномия (США) и Ник Тавалера (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Хота Ниномия (США) и Ник Тавалера (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Хота Ниномия (США) и Ник Тавалера (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Хота Ниномия (США) и Ник Тавалера (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Хота Ниномия (США) и Ник Тавалера (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Хота Ниномия (США) и Ник Тавалера (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Ник Тавалера (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Хота Ниномия (США)

Несмотря на то, что Хота Ниномия (США) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Хота Ниномия (США) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Хота Ниномия (США) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Хота Ниномия (США) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Ник Тавалера (США)

Сейчас Ник Тавалера (США) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Ник Тавалера (США) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Ник Тавалера (США) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Ник Тавалера (США) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Ник Тавалера (США) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Хота Ниномия (США) — Ник Тавалера (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06.08.2022

В настоящее время Хота Ниномия (США) и Ник Тавалера (США) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Хота Ниномия (США) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Хота Ниномия (США) легко справится с таким соперником, как Ник Тавалера (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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