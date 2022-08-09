Прогноз Гаэль Монфис — Педро Мартинес Портеро (09-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

Гаэль Монфис — Педро Мартинес Портеро. Прогноз, ставки на матч (09.08.22)

09.08.2022 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Гаэль Монфис , а противостоять в этом поединке будет Педро Мартинес Портеро.



Буквально несколько дней назад Гаэль Монфис и Педро Мартинес Портеро играли свои матчи, а теперь уже 09.08.2022 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 18:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Гаэль Монфис имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Гаэль Монфис — Педро Мартинес Портеро. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 09.08.2022, ведь именно в этот день на корте встречаются Гаэль Монфис и Педро Мартинес Портеро. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 18:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Гаэль Монфис имеет на своем счету три победы, Педро Мартинес Портеро может похвастаться четырьмя.

Гаэль Монфис

Так как Гаэль Монфис выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Гаэль Монфис снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Гаэль Монфис, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Гаэль Монфис чем-то удивить, пока не ясно.



Педро Мартинес Портеро

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Педро Мартинес Портеро теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Педро Мартинес Портеро имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Педро Мартинес Портеро испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Педро Мартинес Портеро выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Педро Мартинес Портеро занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Прогноз и ставка на матч Гаэль Монфис — Педро Мартинес Портеро 09.08.2022

Гаэль Монфис

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Гаэль Монфис, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Гаэль Монфис уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Гаэль Монфис старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Гаэль Монфис, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Гаэль Монфис не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Гаэль Монфис все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Гаэль Монфис точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Педро Мартинес Портеро

В этом сезоне Педро Мартинес Портеро не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Педро Мартинес Портеро сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Педро Мартинес Портеро допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Педро Мартинес Портеро допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Педро Мартинес Портеро демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Гаэль Монфис — Педро Мартинес Портеро Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Гаэль Монфис и Педро Мартинес Портеро. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Гаэль Монфис и Педро Мартинес Портеро встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Гаэль Монфис и Педро Мартинес Портеро довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Гаэль Монфис и Педро Мартинес Портеро подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Гаэль Монфис — Педро Мартинес Портеро: соперники не будут долго запрягать

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Гаэль Монфис и Педро Мартинес Портеро из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Педро Мартинес Портеро относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Педро Мартинес Портеро проводит второй или третий матч. А вот Гаэль Монфис как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Гаэль Монфис, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Гаэль Монфис без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Гаэль Монфис вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гаэль Монфис — Педро Мартинес Портеро. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Гаэль Монфис и Педро Мартинес Портеро. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Гаэль Монфис и для Педро Мартинес Портеро, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-562026-kianu-immler-oleg-grigorev-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-09-08-22/