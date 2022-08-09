Прогноз Пинарготе Палма/Севаллос Мелес — Перейра/Рейс Да Силва (09.08.2022), ставки и коэффициенты

Пинарготе Палма/Севаллос Мелес — Перейра/Рейс Да Силва. Прогноз, ставки на матч. ITF (09.08.22)

09 августа в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пинарготе Палма/Севаллос Мелес , а противостоять в этом поединке будет Перейра/Рейс Да Силва.



Судья теннисного матча Пинарготе Палма/Севаллос Мелес — Перейра/Рейс Да Силва должен дать знак о старте игры в 23:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 09 августа, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Пинарготе Палма/Севаллос Мелес и Перейра/Рейс Да Силва более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Пинарготе Палма/Севаллос Мелес имеет четыре победы, то Перейра/Рейс Да Силва может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пинарготе Палма/Севаллос Мелес — Перейра/Рейс Да Силва:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 09 августа, ведь именно в этот день на корте встречаются Пинарготе Палма/Севаллос Мелес и Перейра/Рейс Да Силва. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 23:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Пинарготе Палма/Севаллос Мелес имеет на своем счету три победы, Перейра/Рейс Да Силва может похвастаться четырьмя.

Пинарготе Палма/Севаллос Мелес

Пинарготе Палма/Севаллос Мелес отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Пинарготе Палма/Севаллос Мелес проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Пинарготе Палма/Севаллос Мелес проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Пинарготе Палма/Севаллос Мелес играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Пинарготе Палма/Севаллос Мелес больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Перейра/Рейс Да Силва

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Перейра/Рейс Да Силва на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Перейра/Рейс Да Силва демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Перейра/Рейс Да Силва имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Перейра/Рейс Да Силва намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Перейра/Рейс Да Силва не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Перейра/Рейс Да Силва будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Перейра/Рейс Да Силва и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Перейра/Рейс Да Силва умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Пинарготе Палма/Севаллос Мелес — Перейра/Рейс Да Силва

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Пинарготе Палма/Севаллос Мелес и Перейра/Рейс Да Силва являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Пинарготе Палма/Севаллос Мелес — Перейра/Рейс Да Силва (09 августа), ставки и коэффициенты

Пинарготе Палма/Севаллос Мелес

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Пинарготе Палма/Севаллос Мелес выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Пинарготе Палма/Севаллос Мелес всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Пинарготе Палма/Севаллос Мелес уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Пинарготе Палма/Севаллос Мелес занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Пинарготе Палма/Севаллос Мелес больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Пинарготе Палма/Севаллос Мелес имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Перейра/Рейс Да Силва

Несмотря на свой молодой возраст, Перейра/Рейс Да Силва демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Перейра/Рейс Да Силва уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Перейра/Рейс Да Силва станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Перейра/Рейс Да Силва, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Перейра/Рейс Да Силва умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Перейра/Рейс Да Силва имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Пинарготе Палма/Севаллос Мелес — Перейра/Рейс Да Силва Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Пинарготе Палма/Севаллос Мелес и Перейра/Рейс Да Силва аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Пинарготе Палма/Севаллос Мелес и Перейра/Рейс Да Силва обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Пинарготе Палма/Севаллос Мелес и Перейра/Рейс Да Силва постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Пинарготе Палма/Севаллос Мелес — Перейра/Рейс Да Силва: соперники не будут долго запрягать

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Пинарготе Палма/Севаллос Мелес и Перейра/Рейс Да Силва, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Пинарготе Палма/Севаллос Мелес и Перейра/Рейс Да Силва уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пинарготе Палма/Севаллос Мелес — Перейра/Рейс Да Силва. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Пинарготе Палма/Севаллос Мелес и Перейра/Рейс Да Силва.



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