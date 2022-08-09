Прогноз Вийесундера/Ривера Корадо — Торрес Мурсия/Фернандез (09-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

Вийесундера/Ривера Корадо — Торрес Мурсия/Фернандез. Прогноз, ставки на матч (09.08.22)

09-го августа 2022 года в 23:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вийесундера/Ривера Корадо , а противостоять в этом поединке будет Торрес Мурсия/Фернандез.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 09-го августа 2022 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Вийесундера/Ривера Корадо — Торрес Мурсия/Фернандез. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 23:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Вийесундера/Ривера Корадо, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вийесундера/Ривера Корадо — Торрес Мурсия/Фернандез:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 09-го августа 2022 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Вийесундера/Ривера Корадо и Торрес Мурсия/Фернандез. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 23:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Вийесундера/Ривера Корадо имеет на своем счету три победы, Торрес Мурсия/Фернандез может похвастаться четырьмя.

Вийесундера/Ривера Корадо

Этот турнир Вийесундера/Ривера Корадо проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Вийесундера/Ривера Корадо может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Вийесундера/Ривера Корадо однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Вийесундера/Ривера Корадо имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Вийесундера/Ривера Корадо левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Вийесундера/Ривера Корадо хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Торрес Мурсия/Фернандез

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Торрес Мурсия/Фернандез имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Торрес Мурсия/Фернандез демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Торрес Мурсия/Фернандез не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Торрес Мурсия/Фернандез не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Вийесундера/Ривера Корадо и Торрес Мурсия/Фернандез уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Вийесундера/Ривера Корадо — Торрес Мурсия/Фернандез. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.08.22)

Вийесундера/Ривера Корадо

На данном турнире Вийесундера/Ривера Корадо выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Вийесундера/Ривера Корадо выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Вийесундера/Ривера Корадо допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Вийесундера/Ривера Корадо особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Вийесундера/Ривера Корадо, это умение играть на травяных кортах.

Торрес Мурсия/Фернандез

В этом сезоне Торрес Мурсия/Фернандез не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Торрес Мурсия/Фернандез сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Торрес Мурсия/Фернандез допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Торрес Мурсия/Фернандез допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Торрес Мурсия/Фернандез демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Вийесундера/Ривера Корадо — Торрес Мурсия/Фернандез Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Вийесундера/Ривера Корадо и Торрес Мурсия/Фернандез. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Вийесундера/Ривера Корадо и Торрес Мурсия/Фернандез встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Вийесундера/Ривера Корадо и Торрес Мурсия/Фернандез довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Вийесундера/Ривера Корадо и Торрес Мурсия/Фернандез подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Вийесундера/Ривера Корадо — Торрес Мурсия/Фернандез: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Вийесундера/Ривера Корадо имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Вийесундера/Ривера Корадо и Торрес Мурсия/Фернандез отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Торрес Мурсия/Фернандез в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Вийесундера/Ривера Корадо превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Торрес Мурсия/Фернандез сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Вийесундера/Ривера Корадо гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вийесундера/Ривера Корадо — Торрес Мурсия/Фернандез. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Вийесундера/Ривера Корадо и Торрес Мурсия/Фернандез. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Вийесундера/Ривера Корадо и для Торрес Мурсия/Фернандез, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-580953-prognozy-i-stavki-na-match-valkovpel-gerhskvire-10-08-22/