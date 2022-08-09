Монро/Холт — Жилле/Смит: в ожидании «эйсов»

Прогноз Монро/Холт — Жилле/Смит (10-го августа), ставки и коэффициенты

Монро/Холт — Жилле/Смит (10 августа), ставки и коэффициенты

10 августа в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Монро/Холт , а противостоять в этом поединке будет Жилле/Смит.



Буквально несколько дней назад Монро/Холт и Жилле/Смит играли свои матчи, а теперь уже 10 августа им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 20:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Монро/Холт имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Монро/Холт — Жилле/Смит:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 10 августа, так что в разделе тенниса можно найти поединок Монро/Холт — Жилле/Смит. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 20:00 по Москве, пока не начался поединок. Монро/Холт и Жилле/Смит еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Монро/Холт

В этом сезоне Монро/Холт показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Монро/Холт сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Монро/Холт еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Монро/Холт обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Монро/Холт играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Монро/Холт любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Жилле/Смит

На этом турнире Жилле/Смит играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Жилле/Смит все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Жилле/Смит не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Жилле/Смит уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Жилле/Смит на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Жилле/Смит пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Монро/Холт — Жилле/Смит. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Монро/Холт и Жилле/Смит являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Прогноз и ставка на матч Монро/Холт — Жилле/Смит 10 августа

Монро/Холт

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Монро/Холт, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Монро/Холт уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Монро/Холт старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Монро/Холт, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Монро/Холт не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Монро/Холт все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Монро/Холт точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Жилле/Смит

На этом турнире Жилле/Смит играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Жилле/Смит какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Жилле/Смит уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Жилле/Смит много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Жилле/Смит сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Жилле/Смит не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Монро/Холт — Жилле/Смит Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Монро/Холт и Жилле/Смит начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Монро/Холт и Жилле/Смит показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Монро/Холт и Жилле/Смит провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Монро/Холт и Жилле/Смит действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Монро/Холт — Жилле/Смит: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Монро/Холт и Жилле/Смит, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Монро/Холт сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Жилле/Смит имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Монро/Холт – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Монро/Холт и Жилле/Смит на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Монро/Холт — Жилле/Смит. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Монро/Холт и Жилле/Смит букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Монро/Холт и Жилле/Смит проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-562416-segodnya-match-fubon-gardienz-rakuten-mankiz-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-10-08-22/