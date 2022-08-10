Анхель Диаз Джалил — Игнасио Антонино Бечерра Отарола. Прогноз, ставки на матч(11.08.22)

Прогноз Анхель Диаз Джалил — Игнасио Антонино Бечерра Отарола (11-го августа), ставки и коэффициенты

Анхель Диаз Джалил — Игнасио Антонино Бечерра Отарола (11.08.2022), ставки и коэффициенты

11.08.2022 в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Анхель Диаз Джалил , а противостоять в этом поединке будет Игнасио Антонино Бечерра Отарола.



11.08.2022 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Анхель Диаз Джалил и Игнасио Антонино Бечерра Отарола. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 17:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Анхель Диаз Джалил может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Анхель Диаз Джалил — Игнасио Антонино Бечерра Отарола. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 17:00 по Москве Анхель Диаз Джалил выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Игнасио Антонино Бечерра Отарола. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 11.08.2022. Анхель Диаз Джалил не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Анхель Диаз Джалил

Так как Анхель Диаз Джалил выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Анхель Диаз Джалил снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Анхель Диаз Джалил, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Анхель Диаз Джалил чем-то удивить, пока не ясно.



Игнасио Антонино Бечерра Отарола

На этом турнире Игнасио Антонино Бечерра Отарола играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Игнасио Антонино Бечерра Отарола все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Игнасио Антонино Бечерра Отарола не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Игнасио Антонино Бечерра Отарола уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Игнасио Антонино Бечерра Отарола на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Игнасио Антонино Бечерра Отарола пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Длительное время Анхель Диаз Джалил и Игнасио Антонино Бечерра Отарола не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Анхель Диаз Джалил и Игнасио Антонино Бечерра Отарола. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Анхель Диаз Джалил — Игнасио Антонино Бечерра Отарола. Прогноз, ставки на матч(11.08.22)

Анхель Диаз Джалил

На данном турнире Анхель Диаз Джалил выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Анхель Диаз Джалил выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Анхель Диаз Джалил допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Анхель Диаз Джалил особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Анхель Диаз Джалил, это умение играть на травяных кортах.

Игнасио Антонино Бечерра Отарола

Несмотря на свой молодой возраст, Игнасио Антонино Бечерра Отарола демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Игнасио Антонино Бечерра Отарола уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Игнасио Антонино Бечерра Отарола станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Игнасио Антонино Бечерра Отарола, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Игнасио Антонино Бечерра Отарола умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Игнасио Антонино Бечерра Отарола имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Анхель Диаз Джалил — Игнасио Антонино Бечерра Отарола Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Анхель Диаз Джалил и Игнасио Антонино Бечерра Отарола. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Анхель Диаз Джалил и Игнасио Антонино Бечерра Отарола встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Анхель Диаз Джалил и Игнасио Антонино Бечерра Отарола довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Анхель Диаз Джалил и Игнасио Антонино Бечерра Отарола подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Анхель Диаз Джалил — Игнасио Антонино Бечерра Отарола: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Анхель Диаз Джалил и Игнасио Антонино Бечерра Отарола, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Анхель Диаз Джалил сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Игнасио Антонино Бечерра Отарола имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Анхель Диаз Джалил – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Анхель Диаз Джалил и Игнасио Антонино Бечерра Отарола на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Анхель Диаз Джалил — Игнасио Антонино Бечерра Отарола. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Анхель Диаз Джалил и Игнасио Антонино Бечерра Отарола, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat4-581549-prognoz-na-match-arman-zamani-taisei-ichikava-ot-eksperta-10-08-22/