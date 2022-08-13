Прогноз на бой Салливан Коли (США) — Тайсон Джеффрис (США) 13-го августа 2022 года

«Салливан Коли (США)» – «Тайсон Джеффрис (США)». 13.08.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Салливан Коли (США) проведет 13 августа, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Тайсон Джеффрис (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Салливан Коли (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 13 августа предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Тайсон Джеффрис (США), так что вряд ли в 01:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Салливан Коли (США) — Тайсон Джеффрис (США):

победа Салливан Коли (США) – 0, ничья – 0, победа Тайсон Джеффрис (США) – 0

Прогноз на матч Салливан Коли (США) – Тайсон Джеффрис (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13 августа :

Из-за того, что все ставят на то, что Салливан Коли (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Тайсон Джеффрис (США) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Салливан Коли (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Салливан Коли (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Салливан Коли (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Салливан Коли (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Тайсон Джеффрис (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Тайсон Джеффрис (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Тайсон Джеффрис (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Тайсон Джеффрис (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Тайсон Джеффрис (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Салливан Коли (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Салливан Коли (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Салливан Коли (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Салливан Коли (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Салливан Коли (США) валится с ног. К тому же, Салливан Коли (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Салливан Коли (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Тайсон Джеффрис (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Тайсон Джеффрис (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Тайсон Джеффрис (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Тайсон Джеффрис (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Тайсон Джеффрис (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Тайсон Джеффрис (США) должен задуматься о своей обороне.

Салливан Коли (США) – Тайсон Джеффрис (США) 13.08.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Салливан Коли (США) и Тайсон Джеффрис (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Салливан Коли (США) и Тайсон Джеффрис (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Салливан Коли (США) и Тайсон Джеффрис (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Салливан Коли (США) и Тайсон Джеффрис (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Салливан Коли (США) и Тайсон Джеффрис (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Салливан Коли (США) и Тайсон Джеффрис (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Салливан Коли (США) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Салливан Коли (США) — Тайсон Джеффрис (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Тайсон Джеффрис (США).

Салливан Коли (США)

Так как Салливан Коли (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Салливан Коли (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Салливан Коли (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Салливан Коли (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Тайсон Джеффрис (США)

Прошлый бой Тайсон Джеффрис (США) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Тайсон Джеффрис (США) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Тайсон Джеффрис (США) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Тайсон Джеффрис (США) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Салливан Коли (США) — Тайсон Джеффрис (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13 августа

В этом поединке Салливан Коли (США) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Тайсон Джеффрис (США), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Салливан Коли (США) — Тайсон Джеффрис (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Салливан Коли (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

http://evolvegame.ru/cat2-562857-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-radzhasharan-kingslitreysi-11-08-22/

http://rockaluga.ru/cat4-758959-prognoz-ani-vangelova-hala-fuad-11-08-2022-stavki-i-koefficienty/