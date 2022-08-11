Амиргалиева/Андреевская — Казионова/Куламбаева. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.08.22)

Прогноз Амиргалиева/Андреевская — Казионова/Куламбаева (12 августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Амиргалиева/Андреевская — Казионова/Куламбаева 12.08.2022

12.08.2022 в 08:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Амиргалиева/Андреевская , а противостоять в этом поединке будет Казионова/Куламбаева.



12.08.2022 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Амиргалиева/Андреевская и Казионова/Куламбаева. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 08:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Амиргалиева/Андреевская может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Амиргалиева/Андреевская — Казионова/Куламбаева. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Амиргалиева/Андреевская имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 12.08.2022 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Казионова/Куламбаева. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 08:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Амиргалиева/Андреевская имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Амиргалиева/Андреевская

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Амиргалиева/Андреевская находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Амиргалиева/Андреевская является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Амиргалиева/Андреевская умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Амиргалиева/Андреевская обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Амиргалиева/Андреевская может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Казионова/Куламбаева

Нынешняя форма, которую демонстрирует Казионова/Куламбаева еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Казионова/Куламбаева постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Казионова/Куламбаева пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Казионова/Куламбаева не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Казионова/Куламбаева не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ITF, Амиргалиева/Андреевская — Казионова/Куламбаева

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Амиргалиева/Андреевская и Казионова/Куламбаева. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Амиргалиева/Андреевская — Казионова/Куламбаева. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.08.22)

Амиргалиева/Андреевская

Амиргалиева/Андреевская не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Амиргалиева/Андреевская любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Амиргалиева/Андреевская умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Амиргалиева/Андреевская не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Амиргалиева/Андреевская умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Казионова/Куламбаева

Казионова/Куламбаева лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Казионова/Куламбаева играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Казионова/Куламбаева начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Казионова/Куламбаева выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Казионова/Куламбаева сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Амиргалиева/Андреевская — Казионова/Куламбаева Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Амиргалиева/Андреевская и Казионова/Куламбаева начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Амиргалиева/Андреевская и Казионова/Куламбаева показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Амиргалиева/Андреевская и Казионова/Куламбаева провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Амиргалиева/Андреевская и Казионова/Куламбаева действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Амиргалиева/Андреевская — Казионова/Куламбаева: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Амиргалиева/Андреевская и Казионова/Куламбаева из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Казионова/Куламбаева относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Казионова/Куламбаева проводит второй или третий матч. А вот Амиргалиева/Андреевская как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Амиргалиева/Андреевская, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Амиргалиева/Андреевская без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Амиргалиева/Андреевская вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Амиргалиева/Андреевская — Казионова/Куламбаева. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Амиргалиева/Андреевская и Казионова/Куламбаева.



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