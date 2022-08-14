Сусана Алкарас-Стиккер — Ясмин Адамс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.08.22)

Прогноз Сусана Алкарас-Стиккер — Ясмин Адамс (14-го августа), ставки и коэффициенты

Сусана Алкарас-Стиккер — Ясмин Адамс (14 августа), ставки и коэффициенты

14 августа в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Сусана Алкарас-Стиккер , а противостоять в этом поединке будет Ясмин Адамс.



Судья теннисного матча Сусана Алкарас-Стиккер — Ясмин Адамс должен дать знак о старте игры в 23:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 14 августа, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Сусана Алкарас-Стиккер и Ясмин Адамс более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Сусана Алкарас-Стиккер имеет четыре победы, то Ясмин Адамс может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сусана Алкарас-Стиккер — Ясмин Адамс:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 14 августа откроет его противостояние Сусана Алкарас-Стиккер — Ясмин Адамс. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 23:00 по МСК, то есть до начала игры. Сусана Алкарас-Стиккер и Ясмин Адамс отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Ясмин Адамс может гордиться семью победами, а вот Сусана Алкарас-Стиккер имеет только пять выигранных встреч.

Сусана Алкарас-Стиккер

Болельщики ожидали, что на этом турнире Сусана Алкарас-Стиккер продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Сусана Алкарас-Стиккер в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Сусана Алкарас-Стиккер сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Сусана Алкарас-Стиккер немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Ясмин Адамс

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Ясмин Адамс теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Ясмин Адамс имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Ясмин Адамс испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Ясмин Адамс выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Ясмин Адамс занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Сусана Алкарас-Стиккер — Ясмин Адамс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.08.22)

Сусана Алкарас-Стиккер

Несмотря на внушительный возраст, Сусана Алкарас-Стиккер демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Сусана Алкарас-Стиккер гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Сусана Алкарас-Стиккер обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Сусана Алкарас-Стиккер снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Сусана Алкарас-Стиккер может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Ясмин Адамс

На этом турнире Ясмин Адамс играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Ясмин Адамс надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Ясмин Адамс находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Ясмин Адамс считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Сусана Алкарас-Стиккер — Ясмин Адамс Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Сусана Алкарас-Стиккер и Ясмин Адамс, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Сусана Алкарас-Стиккер и Ясмин Адамс играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Сусана Алкарас-Стиккер, и Ясмин Адамс неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Сусана Алкарас-Стиккер — Ясмин Адамс: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Сусана Алкарас-Стиккер и Ясмин Адамс которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Сусана Алкарас-Стиккер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ясмин Адамс хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Сусана Алкарас-Стиккер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ясмин Адамс умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Сусана Алкарас-Стиккер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ясмин Адамс вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Сусана Алкарас-Стиккер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сусана Алкарас-Стиккер — Ясмин Адамс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Сусана Алкарас-Стиккер и Ясмин Адамс, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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