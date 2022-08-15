Гуидо Марсон — Даниэль Морено. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.08.22)

Прогноз Гуидо Марсон — Даниэль Морено (15.08.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Гуидо Марсон — Даниэль Морено 15 августа

15 августа в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Гуидо Марсон , а противостоять в этом поединке будет Даниэль Морено.



15 августа в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Гуидо Марсон — Даниэль Морено. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 22:30 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Гуидо Марсон и Даниэль Морено одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гуидо Марсон — Даниэль Морено:

Гуидо Марсон имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 15 августа нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Даниэль Морено. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 22:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Гуидо Марсон имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Гуидо Марсон

Гуидо Марсон отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Гуидо Марсон проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Гуидо Марсон проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Гуидо Марсон играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Гуидо Марсон больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Даниэль Морено

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Даниэль Моренов шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Даниэль Морено играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Даниэль Морено держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Даниэль Морено демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Даниэль Морено находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Гуидо Марсон и Даниэль Морено – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Гуидо Марсон — Даниэль Морено. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.08.22)

Гуидо Марсон

В этом сезоне Гуидо Марсон демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Гуидо Марсон уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Гуидо Марсон любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Гуидо Марсон часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Гуидо Марсон умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Даниэль Морено

На этом турнире Даниэль Морено играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Даниэль Морено какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Даниэль Морено уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Даниэль Морено много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Даниэль Морено сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Даниэль Морено не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Гуидо Марсон — Даниэль Морено Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Гуидо Марсон и Даниэль Морено начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Гуидо Марсон и Даниэль Морено показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Гуидо Марсон и Даниэль Морено провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Гуидо Марсон и Даниэль Морено действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Гуидо Марсон — Даниэль Морено: в ожидании «эйсов»

Гуидо Марсон и Даниэль Морено которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Гуидо Марсон имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Даниэль Морено хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Гуидо Марсон. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Даниэль Морено умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Гуидо Марсон довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Даниэль Морено вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Гуидо Марсон.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гуидо Марсон — Даниэль Морено. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Гуидо Марсон и Даниэль Морено. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Гуидо Марсон и для Даниэль Морено, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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