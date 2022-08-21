Прогноз на бой Нико Али Уолш (США) — Рейес Санчез (Мек) 21-го августа

«Нико Али Уолш (США)» – «Рейес Санчез (Мек)». 21.08.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 21-го августа состоится интересный поединок Нико Али Уолш (США) — Рейес Санчез (Мек), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 21-го августа пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Нико Али Уолш (США) — Рейес Санчез (Мек). По Москве начало данного поединка будет в 01:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нико Али Уолш (США) — Рейес Санчез (Мек):

победа Нико Али Уолш (США) – 0, ничья – 0, победа Рейес Санчез (Мек) – 0

Прогноз на матч Нико Али Уолш (США) – Рейес Санчез (Мек) Бои, титульный бой, 21-го августа :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Нико Али Уолш (США) станет победителем боя. Если выиграет Рейес Санчез (Мек), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Нико Али Уолш (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Нико Али Уолш (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Нико Али Уолш (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Нико Али Уолш (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Нико Али Уолш (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Нико Али Уолш (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Нико Али Уолш (США) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Рейес Санчез (Мек) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Рейес Санчез (Мек) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Рейес Санчез (Мек) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Рейес Санчез (Мек) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Рейес Санчез (Мек) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Нико Али Уолш (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Нико Али Уолш (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Нико Али Уолш (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Нико Али Уолш (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Нико Али Уолш (США) валится с ног. К тому же, Нико Али Уолш (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Нико Али Уолш (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Рейес Санчез (Мек) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Рейес Санчез (Мек) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Рейес Санчез (Мек) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Рейес Санчез (Мек) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Рейес Санчез (Мек) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Нико Али Уолш (США) – Рейес Санчез (Мек) 21.08.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Нико Али Уолш (США) и Рейес Санчез (Мек). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Нико Али Уолш (США) и Рейес Санчез (Мек). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Нико Али Уолш (США) и Рейес Санчез (Мек) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Нико Али Уолш (США) и Рейес Санчез (Мек) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Нико Али Уолш (США) будет намного сильнее, чем Рейес Санчез (Мек), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Нико Али Уолш (США) и Рейес Санчез (Мек), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Рейес Санчез (Мек) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Нико Али Уолш (США)

На самом деле Нико Али Уолш (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Нико Али Уолш (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Нико Али Уолш (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Нико Али Уолш (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Нико Али Уолш (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Рейес Санчез (Мек)

Никаких высот Рейес Санчез (Мек) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Рейес Санчез (Мек) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Рейес Санчез (Мек) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Рейес Санчез (Мек) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Нико Али Уолш (США) — Рейес Санчез (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 21-го августа

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Нико Али Уолш (США) — Рейес Санчез (Мек) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Нико Али Уолш (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Нико Али Уолш (США) — Рейес Санчез (Мек) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Рейес Санчез (Мек) выиграет нокаутом.

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