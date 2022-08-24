Прогноз на бой Васил Супровичи (Мда) — Марцин Зембала (С.Ирл) 24 августа

«Васил Супровичи (Мда)» – «Марцин Зембала (С.Ирл)». 24.08.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Васил Супровичи (Мда) — Марцин Зембала (С.Ирл) на 24-го августа 2022 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Васил Супровичи (Мда) и Марцин Зембала (С.Ирл) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 21:00.

До 24-го августа 2022 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Васил Супровичи (Мда) — Марцин Зембала (С.Ирл). Это будет продолжаться вплоть до 21:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Васил Супровичи (Мда) — Марцин Зембала (С.Ирл):

победа Васил Супровичи (Мда) – 0, ничья – 0, победа Марцин Зембала (С.Ирл) – 0

Прогноз на матч Васил Супровичи (Мда) – Марцин Зембала (С.Ирл) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24-го августа 2022 года :

Так как Васил Супровичи (Мда) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Марцин Зембала (С.Ирл) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Васил Супровичи (Мда) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Васил Супровичи (Мда) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Васил Супровичи (Мда) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Васил Супровичи (Мда) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Васил Супровичи (Мда) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Марцин Зембала (С.Ирл) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Марцин Зембала (С.Ирл) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Марцин Зембала (С.Ирл) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Марцин Зембала (С.Ирл) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Марцин Зембала (С.Ирл) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Васил Супровичи (Мда) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Васил Супровичи (Мда) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Васил Супровичи (Мда) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Васил Супровичи (Мда) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Марцин Зембала (С.Ирл) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Марцин Зембала (С.Ирл) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Марцин Зембала (С.Ирл) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Марцин Зембала (С.Ирл) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Васил Супровичи (Мда) – Марцин Зембала (С.Ирл) 24.08.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Васил Супровичи (Мда) и Марцин Зембала (С.Ирл). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Васил Супровичи (Мда) и Марцин Зембала (С.Ирл) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Васил Супровичи (Мда) и Марцин Зембала (С.Ирл). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Васил Супровичи (Мда) и Марцин Зембала (С.Ирл) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Васил Супровичи (Мда) и Марцин Зембала (С.Ирл) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Васил Супровичи (Мда) легко справится с таким соперником, как Марцин Зембала (С.Ирл). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Васил Супровичи (Мда) в данный момент сильнее, нежели Марцин Зембала (С.Ирл), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Васил Супровичи (Мда)

Васил Супровичи (Мда) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Васил Супровичи (Мда) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Васил Супровичи (Мда) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Васил Супровичи (Мда) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Васил Супровичи (Мда) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Марцин Зембала (С.Ирл)

Никаких высот Марцин Зембала (С.Ирл) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Марцин Зембала (С.Ирл) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Марцин Зембала (С.Ирл) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Марцин Зембала (С.Ирл) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Васил Супровичи (Мда) — Марцин Зембала (С.Ирл). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24-го августа 2022 года

Спортивные эксперты считают, что Васил Супровичи (Мда) сейчас намного сильнее, чем Марцин Зембала (С.Ирл), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Васил Супровичи (Мда) и Марцин Зембала (С.Ирл), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Васил Супровичи (Мда) выиграет с помощью нокаута.

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