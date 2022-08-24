Вики Ван Де Пеер — Роман Лонгевиль: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Вики Ван Де Пеер — Роман Лонгевиль (24 августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Вики Ван Де Пеер — Роман Лонгевиль 24-го августа

24-го августа в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вики Ван Де Пеер , а противостоять в этом поединке будет Роман Лонгевиль.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Вики Ван Де Пеер — Роман Лонгевиль, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 24-го августа, а его начало по МСК будет в 11:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Вики Ван Де Пеер. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вики Ван Де Пеер — Роман Лонгевиль:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 24-го августа встречаются Вики Ван Де Пеер и Роман Лонгевиль. Начало поединка запланировано на 11:00 по МСК. Вики Ван Де Пеер является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Вики Ван Де Пеер

В этом сезоне Вики Ван Де Пеер имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Вики Ван Де Пеер может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Вики Ван Де Пеер еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Роман Лонгевиль

На этом турнире Роман Лонгевиль играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Роман Лонгевиль все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Роман Лонгевиль не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Роман Лонгевиль уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Роман Лонгевиль на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Роман Лонгевиль пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Вики Ван Де Пеер — Роман Лонгевиль

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Вики Ван Де Пеер и Роман Лонгевиль. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Вики Ван Де Пеер и Роман Лонгевиль в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Вики Ван Де Пеер и Роман Лонгевиль имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Вики Ван Де Пеер — Роман Лонгевиль (24-го августа), ставки и коэффициенты

Вики Ван Де Пеер

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Вики Ван Де Пеер, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Вики Ван Де Пеер уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Вики Ван Де Пеер старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Вики Ван Де Пеер, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Вики Ван Де Пеер не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Вики Ван Де Пеер все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Вики Ван Де Пеер точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Роман Лонгевиль

На этом турнире Роман Лонгевиль играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Роман Лонгевиль какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Роман Лонгевиль уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Роман Лонгевиль много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Роман Лонгевиль сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Роман Лонгевиль не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Вики Ван Де Пеер — Роман Лонгевиль Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Вики Ван Де Пеер и Роман Лонгевиль, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Вики Ван Де Пеер и Роман Лонгевиль играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Вики Ван Де Пеер, и Роман Лонгевиль неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Вики Ван Де Пеер — Роман Лонгевиль: погода помешает показать хороший теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Вики Ван Де Пеер и Роман Лонгевиль, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Вики Ван Де Пеер сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Роман Лонгевиль имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Вики Ван Де Пеер – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Вики Ван Де Пеер и Роман Лонгевиль на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вики Ван Де Пеер — Роман Лонгевиль. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Вики Ван Де Пеер и Роман Лонгевиль сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Вики Ван Де Пеер, и Роман Лонгевиль будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-586604-mika-lipp-alessio-vaskes-gehrke-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-24-08-22/