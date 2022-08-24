Прогноз на бой Александр Шлеменко (Рос) — Магомед Исмаилов (Рос) 26 августа

«Александр Шлеменко (Рос)» – «Магомед Исмаилов (Рос)». 26.08.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Александр Шлеменко (Рос) проведет 26 августа, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Магомед Исмаилов (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 12:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Александр Шлеменко (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 26 августа предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Магомед Исмаилов (Рос), так что вряд ли в 12:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Александр Шлеменко (Рос) — Магомед Исмаилов (Рос):

победа Александр Шлеменко (Рос) – 1.95, ничья – 37, победа Магомед Исмаилов (Рос) – 1.95

Прогноз на матч Александр Шлеменко (Рос) – Магомед Исмаилов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 26 августа :

Из-за того, что все ставят на то, что Александр Шлеменко (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.95. А котировка на то, что Магомед Исмаилов (Рос) будет сильнее повысилась до 1.95.

История личных встреч

Александр Шлеменко (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Александр Шлеменко (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Александр Шлеменко (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Александр Шлеменко (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Александр Шлеменко (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Александр Шлеменко (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Александр Шлеменко (Рос) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Магомед Исмаилов (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Магомед Исмаилов (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Магомед Исмаилов (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Магомед Исмаилов (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Магомед Исмаилов (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Александр Шлеменко (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Александр Шлеменко (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Александр Шлеменко (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Александр Шлеменко (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Александр Шлеменко (Рос) валится с ног. К тому же, Александр Шлеменко (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Александр Шлеменко (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Магомед Исмаилов (Рос) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Магомед Исмаилов (Рос) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Магомед Исмаилов (Рос) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Магомед Исмаилов (Рос) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Александр Шлеменко (Рос) – Магомед Исмаилов (Рос) 26.08.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Александр Шлеменко (Рос) и Магомед Исмаилов (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Александр Шлеменко (Рос) и Магомед Исмаилов (Рос) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Александр Шлеменко (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Магомед Исмаилов (Рос) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Александр Шлеменко (Рос) будет намного сильнее, чем Магомед Исмаилов (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Александр Шлеменко (Рос) — Магомед Исмаилов (Рос) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Магомед Исмаилов (Рос).

Александр Шлеменко (Рос)

Свою самую выдающуюся победу Александр Шлеменко (Рос) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Александр Шлеменко (Рос) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Александр Шлеменко (Рос) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Александр Шлеменко (Рос) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Александр Шлеменко (Рос) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Магомед Исмаилов (Рос)

Прошлый бой Магомед Исмаилов (Рос) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Магомед Исмаилов (Рос) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Магомед Исмаилов (Рос) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Магомед Исмаилов (Рос) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Александр Шлеменко (Рос) — Магомед Исмаилов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 26 августа

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Александр Шлеменко (Рос) — Магомед Исмаилов (Рос) собираются ставить на то, что сильнее будет Александр Шлеменко (Рос), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Александр Шлеменко (Рос) — Магомед Исмаилов (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Александр Шлеменко (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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