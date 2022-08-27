Прогноз на бой Брадэн Пагаоа (США) — Диллион Кокс (США) 27.08.2022

«Брадэн Пагаоа (США)» – «Диллион Кокс (США)». 27.08.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 27-го августа букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Брадэн Пагаоа (США) — Диллион Кокс (США). На ринге его участники появятся в 04:15 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Брадэн Пагаоа (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 04:15 по московскому времени Брадэн Пагаоа (США) и Диллион Кокс (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 27-го августа, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Брадэн Пагаоа (США) и Диллион Кокс (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Брадэн Пагаоа (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Брадэн Пагаоа (США) — Диллион Кокс (США):

победа Брадэн Пагаоа (США) – 1.14, ничья – 60, победа Диллион Кокс (США) – 5.15

Прогноз на матч Брадэн Пагаоа (США) – Диллион Кокс (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27-го августа :

По коэффициенту 1.14 ставить на то, что выиграет Брадэн Пагаоа (США) не очень выгодно, а вот Диллион Кокс (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 5.15.

История личных встреч

На профессиональном ринге Брадэн Пагаоа (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Брадэн Пагаоа (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Брадэн Пагаоа (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Брадэн Пагаоа (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Брадэн Пагаоа (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Диллион Кокс (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Диллион Кокс (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Диллион Кокс (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Диллион Кокс (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Диллион Кокс (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Брадэн Пагаоа (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Брадэн Пагаоа (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Брадэн Пагаоа (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Брадэн Пагаоа (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Брадэн Пагаоа (США) валится с ног. К тому же, Брадэн Пагаоа (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Брадэн Пагаоа (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Диллион Кокс (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Диллион Кокс (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Диллион Кокс (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Диллион Кокс (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Диллион Кокс (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Диллион Кокс (США) должен задуматься о своей обороне.

Брадэн Пагаоа (США) – Диллион Кокс (США) 27.08.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Брадэн Пагаоа (США) и Диллион Кокс (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Брадэн Пагаоа (США) и Диллион Кокс (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Брадэн Пагаоа (США) и Диллион Кокс (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Брадэн Пагаоа (США) и Диллион Кокс (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Брадэн Пагаоа (США) — Диллион Кокс (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Брадэн Пагаоа (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Брадэн Пагаоа (США) в данный момент сильнее, нежели Диллион Кокс (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Брадэн Пагаоа (США)

Несмотря на то, что Брадэн Пагаоа (США) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Брадэн Пагаоа (США) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Брадэн Пагаоа (США) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Брадэн Пагаоа (США) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Диллион Кокс (США)

Прошлый бой Диллион Кокс (США) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Диллион Кокс (США) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Диллион Кокс (США) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Диллион Кокс (США) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Брадэн Пагаоа (США) — Диллион Кокс (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27-го августа

Спортивные эксперты считают, что Брадэн Пагаоа (США) сейчас намного сильнее, чем Диллион Кокс (США), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Брадэн Пагаоа (США) легко справится с таким соперником, как Диллион Кокс (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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